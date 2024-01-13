«Якоби Джонс (США)» – «Кеган Геннрих (США)». 13.01.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 13.01.2024 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Якоби Джонс (США) — Кеган Геннрих (США). На ринге его участники появятся в 05:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Якоби Джонс (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 13.01.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Якоби Джонс (США) — Кеган Геннрих (США). Это будет продолжаться вплоть до 05:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Якоби Джонс (США) — Кеган Геннрих (США):

победа Якоби Джонс (США) – 1.469, ничья – 60, победа Кеган Геннрих (США) – 2.655

Прогноз на матч Якоби Джонс (США) – Кеган Геннрих (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13.01.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Якоби Джонс (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.469. А котировка на то, что Кеган Геннрих (США) будет сильнее повысилась до 2.655.

История личных встреч

На данный момент Якоби Джонс (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Якоби Джонс (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Якоби Джонс (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Якоби Джонс (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Кеган Геннрих (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Кеган Геннрих (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Кеган Геннрих (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Кеган Геннрих (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Кеган Геннрих (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Якоби Джонс (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Якоби Джонс (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Якоби Джонс (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Якоби Джонс (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Якоби Джонс (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Кеган Геннрих (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Кеган Геннрих (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Кеган Геннрих (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Кеган Геннрих (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Кеган Геннрих (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Кеган Геннрих (США) должен задуматься о своей обороне.

Якоби Джонс (США) – Кеган Геннрих (США) 13.01.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Якоби Джонс (США) и Кеган Геннрих (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Якоби Джонс (США) и Кеган Геннрих (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Якоби Джонс (США) является очевидным фаворитом, ведь Кеган Геннрих (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Якоби Джонс (США) в данный момент сильнее, нежели Кеган Геннрих (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Якоби Джонс (США)

Как бы Якоби Джонс (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Якоби Джонс (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Якоби Джонс (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Якоби Джонс (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Якоби Джонс (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Кеган Геннрих (США)

Прошлый бой Кеган Геннрих (США) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Кеган Геннрих (США) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Кеган Геннрих (США) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Кеган Геннрих (США) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Якоби Джонс (США) — Кеган Геннрих (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13.01.2024

Несмотря на то, что Якоби Джонс (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Кеган Геннрих (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Якоби Джонс (США) легко справится с таким соперником, как Кеган Геннрих (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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