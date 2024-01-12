«Риюна Есикава (Япо)» – «Маюми Накано (Япо)». 12.01.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Риюна Есикава (Япо) проведет 12 января, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Маюми Накано (Япо). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 09:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 12 января пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Риюна Есикава (Япо) — Маюми Накано (Япо). По Москве начало данного поединка будет в 09:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Риюна Есикава (Япо) — Маюми Накано (Япо):

победа Риюна Есикава (Япо) – 0, ничья – 0, победа Маюми Накано (Япо) – 0

Прогноз на матч Риюна Есикава (Япо) – Маюми Накано (Япо) Бои, титульный бой, 12 января :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Риюна Есикава (Япо) станет победителем боя. Если выиграет Маюми Накано (Япо), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Риюна Есикава (Япо) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Риюна Есикава (Япо) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Риюна Есикава (Япо) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Риюна Есикава (Япо) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Риюна Есикава (Япо) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Маюми Накано (Япо) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Маюми Накано (Япо) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Маюми Накано (Япо) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Маюми Накано (Япо) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Маюми Накано (Япо) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Риюна Есикава (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Риюна Есикава (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Риюна Есикава (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Риюна Есикава (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Риюна Есикава (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Риюна Есикава (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Маюми Накано (Япо) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Маюми Накано (Япо) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Маюми Накано (Япо) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Маюми Накано (Япо) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Маюми Накано (Япо) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Риюна Есикава (Япо) – Маюми Накано (Япо) 12.01.24

Появление на ринге таких бойцов, как Риюна Есикава (Япо) и Маюми Накано (Япо) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Риюна Есикава (Япо) и Маюми Накано (Япо). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Риюна Есикава (Япо) и Маюми Накано (Япо) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Риюна Есикава (Япо) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Маюми Накано (Япо) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Риюна Есикава (Япо) и Маюми Накано (Япо) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Риюна Есикава (Япо) — Маюми Накано (Япо) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Маюми Накано (Япо).

Риюна Есикава (Япо)

Как бы Риюна Есикава (Япо) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Риюна Есикава (Япо) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Риюна Есикава (Япо) дрался на ринге только с представителями своей страны. Риюна Есикава (Япо) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Риюна Есикава (Япо) совершенно не работает над собственной защитой.

Маюми Накано (Япо)

На данный момент Маюми Накано (Япо) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Маюми Накано (Япо) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Маюми Накано (Япо) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Маюми Накано (Япо) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Маюми Накано (Япо) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Риюна Есикава (Япо) — Маюми Накано (Япо). Прогноз и ставки на матч. Бои 12 января

Спортивные эксперты считают, что Риюна Есикава (Япо) сейчас намного сильнее, чем Маюми Накано (Япо), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Риюна Есикава (Япо) и Маюми Накано (Япо), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Риюна Есикава (Япо) выиграет с помощью нокаута.