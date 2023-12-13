Кьеза/Маццола — Ласаро Гарсия/Шиникова. Прогноз, ставки на матч. ITF (12.01.24)

12-го января 2024 года в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кьеза/Маццола , а противостоять в этом поединке будет Ласаро Гарсия/Шиникова.



Судья теннисного матча Кьеза/Маццола — Ласаро Гарсия/Шиникова должен дать знак о старте игры в 13:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 12-го января 2024 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Кьеза/Маццола и Ласаро Гарсия/Шиникова более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Кьеза/Маццола имеет четыре победы, то Ласаро Гарсия/Шиникова может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кьеза/Маццола — Ласаро Гарсия/Шиникова:

До 12-го января 2024 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Кьеза/Маццола — Ласаро Гарсия/Шиникова вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Кьеза/Маццола и Ласаро Гарсия/Шиникова не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 13:00 по МСК.

Кьеза/Маццола

В большинстве своих выигранных поединков Кьеза/Маццола берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Кьеза/Маццола с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Кьеза/Маццола сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Кьеза/Маццола также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Ласаро Гарсия/Шиникова

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Ласаро Гарсия/Шиниковав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Ласаро Гарсия/Шиникова играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Ласаро Гарсия/Шиникова держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Ласаро Гарсия/Шиникова демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Ласаро Гарсия/Шиникова находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Кьеза/Маццола — Ласаро Гарсия/Шиникова

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Кьеза/Маццола и Ласаро Гарсия/Шиникова уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Кьеза/Маццола — Ласаро Гарсия/Шиникова 12-го января 2024 года

Кьеза/Маццола

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Кьеза/Маццола, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Кьеза/Маццола уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Кьеза/Маццола старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Кьеза/Маццола, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Кьеза/Маццола не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Кьеза/Маццола все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Кьеза/Маццола точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ласаро Гарсия/Шиникова

Выступать в зале Ласаро Гарсия/Шиникова не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Ласаро Гарсия/Шиникова старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Ласаро Гарсия/Шиникова принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Ласаро Гарсия/Шиникова демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Ласаро Гарсия/Шиникова даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Ласаро Гарсия/Шиникова хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Кьеза/Маццола — Ласаро Гарсия/Шиникова Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Кьеза/Маццола и Ласаро Гарсия/Шиникова, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Кьеза/Маццола и Ласаро Гарсия/Шиникова играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Кьеза/Маццола, и Ласаро Гарсия/Шиникова неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Кьеза/Маццола — Ласаро Гарсия/Шиникова: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Кьеза/Маццола имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Кьеза/Маццола и Ласаро Гарсия/Шиникова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ласаро Гарсия/Шиникова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Кьеза/Маццола превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ласаро Гарсия/Шиникова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Кьеза/Маццола гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кьеза/Маццола — Ласаро Гарсия/Шиникова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Кьеза/Маццола и Ласаро Гарсия/Шиникова. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Кьеза/Маццола и для Ласаро Гарсия/Шиникова, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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