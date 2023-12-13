«Ранграви Ситсонпинонг (Таи)» – «Шукаир Аль-Тикрити (Ирк)». 13.01.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 13-го января состоится интересный поединок Ранграви Ситсонпинонг (Таи) — Шукаир Аль-Тикрити (Ирк), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 06:05 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 13-го января осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Ранграви Ситсонпинонг (Таи) — Шукаир Аль-Тикрити (Ирк). Это будет продолжаться вплоть до 06:05 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ранграви Ситсонпинонг (Таи) — Шукаир Аль-Тикрити (Ирк):

победа Ранграви Ситсонпинонг (Таи) – 0, ничья – 0, победа Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) – 0

Прогноз на матч Ранграви Ситсонпинонг (Таи) – Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13-го января :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Ранграви Ситсонпинонг (Таи) станет победителем боя. Если выиграет Шукаир Аль-Тикрити (Ирк), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Ранграви Ситсонпинонг (Таи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Ранграви Ситсонпинонг (Таи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Ранграви Ситсонпинонг (Таи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Ранграви Ситсонпинонг (Таи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Ранграви Ситсонпинонг (Таи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Ранграви Ситсонпинонг (Таи) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Ранграви Ситсонпинонг (Таи) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Ранграви Ситсонпинонг (Таи) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Ранграви Ситсонпинонг (Таи) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Ранграви Ситсонпинонг (Таи) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Ранграви Ситсонпинонг (Таи) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Ранграви Ситсонпинонг (Таи) – Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) 13.01.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Ранграви Ситсонпинонг (Таи) и Шукаир Аль-Тикрити (Ирк), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Ранграви Ситсонпинонг (Таи) и Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Ранграви Ситсонпинонг (Таи) и Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Ранграви Ситсонпинонг (Таи) и Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Ранграви Ситсонпинонг (Таи) — Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) выиграет нокаутом.

Титульный бой Ранграви Ситсонпинонг (Таи) — Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Ранграви Ситсонпинонг (Таи)

Свою самую выдающуюся победу Ранграви Ситсонпинонг (Таи) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Ранграви Ситсонпинонг (Таи) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Ранграви Ситсонпинонг (Таи) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Ранграви Ситсонпинонг (Таи) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Ранграви Ситсонпинонг (Таи) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Шукаир Аль-Тикрити (Ирк)

На данный момент Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Шукаир Аль-Тикрити (Ирк) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Ранграви Ситсонпинонг (Таи) — Шукаир Аль-Тикрити (Ирк). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13-го января

В этом поединке Ранграви Ситсонпинонг (Таи) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Шукаир Аль-Тикрити (Ирк), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Ранграви Ситсонпинонг (Таи) и Шукаир Аль-Тикрити (Ирк), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Ранграви Ситсонпинонг (Таи) выиграет бой.

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