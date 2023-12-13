Келловски/Хеллер — Лингуа Лаваллен/Фурланетто: андердог способен удивить фаворита

Келловски/Хеллер — Лингуа Лаваллен/Фурланетто (16 января), ставки и коэффициенты

16 января в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Келловски/Хеллер , а противостоять в этом поединке будет Лингуа Лаваллен/Фурланетто.



Судья теннисного матча Келловски/Хеллер — Лингуа Лаваллен/Фурланетто должен дать знак о старте игры в 14:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 16 января, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Келловски/Хеллер и Лингуа Лаваллен/Фурланетто более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Келловски/Хеллер имеет четыре победы, то Лингуа Лаваллен/Фурланетто может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Келловски/Хеллер — Лингуа Лаваллен/Фурланетто:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 16 января, так что в разделе тенниса можно найти поединок Келловски/Хеллер — Лингуа Лаваллен/Фурланетто. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 14:00 по Москве, пока не начался поединок. Келловски/Хеллер и Лингуа Лаваллен/Фурланетто еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Келловски/Хеллер

Келловски/Хеллер отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Келловски/Хеллер проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Келловски/Хеллер проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Келловски/Хеллер играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Келловски/Хеллер больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Лингуа Лаваллен/Фурланетто

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Лингуа Лаваллен/Фурланетто теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Лингуа Лаваллен/Фурланетто имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Лингуа Лаваллен/Фурланетто испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Лингуа Лаваллен/Фурланетто выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Лингуа Лаваллен/Фурланетто занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Келловски/Хеллер — Лингуа Лаваллен/Фурланетто

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Келловски/Хеллер и Лингуа Лаваллен/Фурланетто впервые будут встречаться между собой. Если Келловски/Хеллер уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Лингуа Лаваллен/Фурланетто пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Келловски/Хеллер демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Келловски/Хеллер – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Келловски/Хеллер — Лингуа Лаваллен/Фурланетто (16 января), ставки и коэффициенты

Келловски/Хеллер

На данный момент Келловски/Хеллер занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Келловски/Хеллер снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Келловски/Хеллер не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Келловски/Хеллер не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Лингуа Лаваллен/Фурланетто

На этом турнире Лингуа Лаваллен/Фурланетто играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Лингуа Лаваллен/Фурланетто какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Лингуа Лаваллен/Фурланетто уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Лингуа Лаваллен/Фурланетто много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Лингуа Лаваллен/Фурланетто сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Лингуа Лаваллен/Фурланетто не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Келловски/Хеллер — Лингуа Лаваллен/Фурланетто Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Келловски/Хеллер и Лингуа Лаваллен/Фурланетто аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Келловски/Хеллер и Лингуа Лаваллен/Фурланетто обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Келловски/Хеллер и Лингуа Лаваллен/Фурланетто постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Келловски/Хеллер — Лингуа Лаваллен/Фурланетто: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Келловски/Хеллер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Келловски/Хеллер и Лингуа Лаваллен/Фурланетто отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Лингуа Лаваллен/Фурланетто в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Келловски/Хеллер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Лингуа Лаваллен/Фурланетто сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Келловски/Хеллер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Келловски/Хеллер — Лингуа Лаваллен/Фурланетто. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Келловски/Хеллер и Лингуа Лаваллен/Фурланетто. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Келловски/Хеллер и для Лингуа Лаваллен/Фурланетто, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-743181-bollipallikaliyanda-punacha-ginarzhak-prognoz-specialista-na-tennis-16-01-24/