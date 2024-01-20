«Мохамед Адо (Кан)» – «Крис Чепмен (Кан)». 20.01.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 20-го января 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Мохамед Адо (Кан) — Крис Чепмен (Кан). На ринге его участники появятся в 04:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Мохамед Адо (Кан) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 20-го января 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Мохамед Адо (Кан) — Крис Чепмен (Кан). Это будет продолжаться вплоть до 04:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мохамед Адо (Кан) — Крис Чепмен (Кан):

победа Мохамед Адо (Кан) – 1.21, ничья – 65, победа Крис Чепмен (Кан) – 4.285

Прогноз на матч Мохамед Адо (Кан) – Крис Чепмен (Кан) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20-го января 2024 года :

Ставки по коэффициенту 1.21 окажутся выигрышными, если Мохамед Адо (Кан) станет победителем боя. Если выиграет Крис Чепмен (Кан), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 4.285.

История личных встреч

Мохамед Адо (Кан) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Мохамед Адо (Кан) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Мохамед Адо (Кан) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Мохамед Адо (Кан) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Мохамед Адо (Кан) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Мохамед Адо (Кан) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Мохамед Адо (Кан) может и не устоять на ногах.

Крис Чепмен (Кан) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Крис Чепмен (Кан) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Крис Чепмен (Кан) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Крис Чепмен (Кан) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Крис Чепмен (Кан) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Мохамед Адо (Кан) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Мохамед Адо (Кан) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Мохамед Адо (Кан) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Мохамед Адо (Кан) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Крис Чепмен (Кан) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Крис Чепмен (Кан) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Крис Чепмен (Кан) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Крис Чепмен (Кан) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Крис Чепмен (Кан), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Мохамед Адо (Кан) – Крис Чепмен (Кан) 20.01.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Мохамед Адо (Кан) и Крис Чепмен (Кан), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Мохамед Адо (Кан) и Крис Чепмен (Кан) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Мохамед Адо (Кан) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Крис Чепмен (Кан) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Мохамед Адо (Кан) — Крис Чепмен (Кан) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Мохамед Адо (Кан) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Мохамед Адо (Кан) — Крис Чепмен (Кан) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Крис Чепмен (Кан), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Мохамед Адо (Кан)

Так как Мохамед Адо (Кан) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Мохамед Адо (Кан) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Мохамед Адо (Кан) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Мохамед Адо (Кан) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Крис Чепмен (Кан)

В данный момент Крис Чепмен (Кан) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Крис Чепмен (Кан) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Крис Чепмен (Кан) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Крис Чепмен (Кан) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Мохамед Адо (Кан) — Крис Чепмен (Кан). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20-го января 2024 года

Вряд ли Мохамед Адо (Кан) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Крис Чепмен (Кан), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Мохамед Адо (Кан) и Крис Чепмен (Кан), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Мохамед Адо (Кан) выиграет бой.

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