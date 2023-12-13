«Шохасан Мирзаматов (Узб)» – «Георгий Кичигин (Каз)». 19.01.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 19.01.2024 состоится интересный поединок Шохасан Мирзаматов (Узб) — Георгий Кичигин (Каз), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 17:40 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 19.01.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Шохасан Мирзаматов (Узб) — Георгий Кичигин (Каз). Это будет продолжаться вплоть до 17:40 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шохасан Мирзаматов (Узб) — Георгий Кичигин (Каз):

победа Шохасан Мирзаматов (Узб) – 3, ничья – 55, победа Георгий Кичигин (Каз) – 1.39

Прогноз на матч Шохасан Мирзаматов (Узб) – Георгий Кичигин (Каз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19.01.2024 :

По коэффициенту 3 ставить на то, что выиграет Шохасан Мирзаматов (Узб) не очень выгодно, а вот Георгий Кичигин (Каз) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.39.

История личных встреч

В свои 32 года Шохасан Мирзаматов (Узб) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Шохасан Мирзаматов (Узб) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Шохасан Мирзаматов (Узб) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Шохасан Мирзаматов (Узб) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Шохасан Мирзаматов (Узб) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Георгий Кичигин (Каз) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Георгий Кичигин (Каз) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Георгий Кичигин (Каз) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Георгий Кичигин (Каз) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Георгий Кичигин (Каз) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Шохасан Мирзаматов (Узб) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Шохасан Мирзаматов (Узб) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Шохасан Мирзаматов (Узб) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Шохасан Мирзаматов (Узб) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Шохасан Мирзаматов (Узб) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Шохасан Мирзаматов (Узб) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Георгий Кичигин (Каз) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Георгий Кичигин (Каз) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Георгий Кичигин (Каз) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Георгий Кичигин (Каз) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Георгий Кичигин (Каз) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Георгий Кичигин (Каз) должен задуматься о своей обороне.

Шохасан Мирзаматов (Узб) – Георгий Кичигин (Каз) 19.01.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Шохасан Мирзаматов (Узб) и Георгий Кичигин (Каз). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Шохасан Мирзаматов (Узб) и Георгий Кичигин (Каз) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Шохасан Мирзаматов (Узб) и Георгий Кичигин (Каз) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Шохасан Мирзаматов (Узб) и Георгий Кичигин (Каз) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Шохасан Мирзаматов (Узб) и Георгий Кичигин (Каз) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Шохасан Мирзаматов (Узб) легко справится с таким соперником, как Георгий Кичигин (Каз). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Шохасан Мирзаматов (Узб) и Георгий Кичигин (Каз), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Георгий Кичигин (Каз) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Шохасан Мирзаматов (Узб)

Несмотря на то, что Шохасан Мирзаматов (Узб) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Шохасан Мирзаматов (Узб) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Шохасан Мирзаматов (Узб) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Шохасан Мирзаматов (Узб) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Георгий Кичигин (Каз)

Прошлый бой Георгий Кичигин (Каз) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Георгий Кичигин (Каз) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Георгий Кичигин (Каз) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Георгий Кичигин (Каз) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Шохасан Мирзаматов (Узб) — Георгий Кичигин (Каз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19.01.2024

В этом поединке Шохасан Мирзаматов (Узб) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Георгий Кичигин (Каз), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Шохасан Мирзаматов (Узб) и Георгий Кичигин (Каз), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Шохасан Мирзаматов (Узб) выиграет с помощью нокаута.

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