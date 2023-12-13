Макдональд/Хиетаранта — Кавалле-Реимерс/Коллинс. Прогноз, ставки на матч. ITF (19.01.24)

19.01.2024 в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Макдональд/Хиетаранта , а противостоять в этом поединке будет Кавалле-Реимерс/Коллинс.



Судья теннисного матча Макдональд/Хиетаранта — Кавалле-Реимерс/Коллинс должен дать знак о старте игры в 17:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 19.01.2024, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Макдональд/Хиетаранта и Кавалле-Реимерс/Коллинс более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Макдональд/Хиетаранта имеет четыре победы, то Кавалле-Реимерс/Коллинс может похвастаться лишь двумя победами.



Макдональд/Хиетаранта — Кавалле-Реимерс/Коллинс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 19.01.2024 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Макдональд/Хиетаранта — Кавалле-Реимерс/Коллинс вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Макдональд/Хиетаранта и Кавалле-Реимерс/Коллинс не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 17:30 по МСК.

Макдональд/Хиетаранта

В этом сезоне Макдональд/Хиетаранта показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Макдональд/Хиетаранта играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Макдональд/Хиетаранта умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Макдональд/Хиетаранта и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Макдональд/Хиетаранта будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Макдональд/Хиетаранта чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Кавалле-Реимерс/Коллинс

Во взрослом туре Кавалле-Реимерс/Коллинс проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Кавалле-Реимерс/Коллинс пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Кавалле-Реимерс/Коллинс предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Кавалле-Реимерс/Коллинс еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Макдональд/Хиетаранта и Кавалле-Реимерс/Коллинс. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Макдональд/Хиетаранта и Кавалле-Реимерс/Коллинс должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Макдональд/Хиетаранта — Кавалле-Реимерс/Коллинс (19.01.2024), ставки и коэффициенты

Макдональд/Хиетаранта

На этом турнире именно Макдональд/Хиетаранта может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Макдональд/Хиетаранта отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Макдональд/Хиетаранта еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Макдональд/Хиетаранта не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Кавалле-Реимерс/Коллинс

Несмотря на свой молодой возраст, Кавалле-Реимерс/Коллинс демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Кавалле-Реимерс/Коллинс уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Кавалле-Реимерс/Коллинс станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Кавалле-Реимерс/Коллинс, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Кавалле-Реимерс/Коллинс умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Кавалле-Реимерс/Коллинс имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Макдональд/Хиетаранта — Кавалле-Реимерс/Коллинс Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Макдональд/Хиетаранта и Кавалле-Реимерс/Коллинс. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Макдональд/Хиетаранта и Кавалле-Реимерс/Коллинс встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Макдональд/Хиетаранта и Кавалле-Реимерс/Коллинс довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Макдональд/Хиетаранта и Кавалле-Реимерс/Коллинс подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Макдональд/Хиетаранта — Кавалле-Реимерс/Коллинс: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Макдональд/Хиетаранта имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Макдональд/Хиетаранта и Кавалле-Реимерс/Коллинс отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кавалле-Реимерс/Коллинс в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Макдональд/Хиетаранта превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кавалле-Реимерс/Коллинс сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Макдональд/Хиетаранта гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Макдональд/Хиетаранта — Кавалле-Реимерс/Коллинс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Макдональд/Хиетаранта и Кавалле-Реимерс/Коллинс, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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