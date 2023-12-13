«Рашид Вагабов (Рос)» – «Жакшылык Конурбаев (Кгз)». 20.01.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 20 января букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Рашид Вагабов (Рос) — Жакшылык Конурбаев (Кгз). На ринге его участники появятся в 19:20 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Рашид Вагабов (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Рашид Вагабов (Рос) — Жакшылык Конурбаев (Кгз) пройдет 20 января, и можно не сомневаться, что в 19:20 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Рашид Вагабов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Жакшылык Конурбаев (Кгз) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рашид Вагабов (Рос) — Жакшылык Конурбаев (Кгз):

победа Рашид Вагабов (Рос) – 1.1, ничья – 70, победа Жакшылык Конурбаев (Кгз) – 6.55

Прогноз на матч Рашид Вагабов (Рос) – Жакшылык Конурбаев (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20 января :

По коэффициенту 1.1 ставить на то, что выиграет Рашид Вагабов (Рос) не очень выгодно, а вот Жакшылык Конурбаев (Кгз) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 6.55.

История личных встреч

В свои 32 года Рашид Вагабов (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Рашид Вагабов (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Рашид Вагабов (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Рашид Вагабов (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Рашид Вагабов (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Жакшылык Конурбаев (Кгз) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Жакшылык Конурбаев (Кгз) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Жакшылык Конурбаев (Кгз) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Жакшылык Конурбаев (Кгз) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Жакшылык Конурбаев (Кгз) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Рашид Вагабов (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Рашид Вагабов (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Рашид Вагабов (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Рашид Вагабов (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Рашид Вагабов (Рос) валится с ног. К тому же, Рашид Вагабов (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Рашид Вагабов (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Жакшылык Конурбаев (Кгз) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Жакшылык Конурбаев (Кгз) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Жакшылык Конурбаев (Кгз) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Жакшылык Конурбаев (Кгз) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Жакшылык Конурбаев (Кгз) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Жакшылык Конурбаев (Кгз) должен задуматься о своей обороне.

Рашид Вагабов (Рос) – Жакшылык Конурбаев (Кгз) 20.01.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Рашид Вагабов (Рос) и Жакшылык Конурбаев (Кгз). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Рашид Вагабов (Рос) и Жакшылык Конурбаев (Кгз) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Рашид Вагабов (Рос) и Жакшылык Конурбаев (Кгз). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Рашид Вагабов (Рос) и Жакшылык Конурбаев (Кгз) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Рашид Вагабов (Рос) и Жакшылык Конурбаев (Кгз) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Рашид Вагабов (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Жакшылык Конурбаев (Кгз) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Рашид Вагабов (Рос) и Жакшылык Конурбаев (Кгз), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Жакшылык Конурбаев (Кгз) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Рашид Вагабов (Рос)

На самом деле Рашид Вагабов (Рос) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Рашид Вагабов (Рос) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Рашид Вагабов (Рос) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Рашид Вагабов (Рос) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Рашид Вагабов (Рос) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Жакшылык Конурбаев (Кгз)

Уже несколько лет Жакшылык Конурбаев (Кгз) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Жакшылык Конурбаев (Кгз) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Жакшылык Конурбаев (Кгз) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Рашид Вагабов (Рос) — Жакшылык Конурбаев (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20 января

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Рашид Вагабов (Рос) — Жакшылык Конурбаев (Кгз) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Рашид Вагабов (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Рашид Вагабов (Рос) — Жакшылык Конурбаев (Кгз) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Рашид Вагабов (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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