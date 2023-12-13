«Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол)» – «Эдуардо Соуза Силва (Бра)». 21.01.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 21.01.2024 должен состояться бой Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) — Эдуардо Соуза Силва (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) и Эдуардо Соуза Силва (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 21.01.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) — Эдуардо Соуза Силва (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 01:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) — Эдуардо Соуза Силва (Бра):

победа Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) – 0, ничья – 0, победа Эдуардо Соуза Силва (Бра) – 0

Прогноз на матч Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) – Эдуардо Соуза Силва (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 21.01.2024 :

Так как Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Эдуардо Соуза Силва (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Эдуардо Соуза Силва (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Эдуардо Соуза Силва (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Эдуардо Соуза Силва (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Эдуардо Соуза Силва (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Эдуардо Соуза Силва (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Эдуардо Соуза Силва (Бра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Эдуардо Соуза Силва (Бра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Эдуардо Соуза Силва (Бра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Эдуардо Соуза Силва (Бра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Эдуардо Соуза Силва (Бра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) – Эдуардо Соуза Силва (Бра) 21.01.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) и Эдуардо Соуза Силва (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) и Эдуардо Соуза Силва (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Эдуардо Соуза Силва (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) — Эдуардо Соуза Силва (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) — Эдуардо Соуза Силва (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Эдуардо Соуза Силва (Бра).

Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол)

Так как Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Эдуардо Соуза Силва (Бра)

Эдуардо Соуза Силва (Бра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Эдуардо Соуза Силва (Бра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Эдуардо Соуза Силва (Бра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Эдуардо Соуза Силва (Бра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Эдуардо Соуза Силва (Бра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) — Эдуардо Соуза Силва (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 21.01.2024

В настоящее время Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) и Эдуардо Соуза Силва (Бра) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Диего Маурисио Хаймс Оталора (Кол) — Эдуардо Соуза Силва (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Эдуардо Соуза Силва (Бра) выиграет нокаутом.

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