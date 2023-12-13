Надаль Вивес/Хайнс — Вассерманн/Понтьодикромо. Прогноз, ставки на матч (23.01.24)

23-го января в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Надаль Вивес/Хайнс , а противостоять в этом поединке будет Вассерманн/Понтьодикромо.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 23-го января, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Надаль Вивес/Хайнс — Вассерманн/Понтьодикромо. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 18:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Надаль Вивес/Хайнс, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Надаль Вивес/Хайнс — Вассерманн/Понтьодикромо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 23-го января, ведь именно в этот день на корте встречаются Надаль Вивес/Хайнс и Вассерманн/Понтьодикромо. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 18:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Надаль Вивес/Хайнс имеет на своем счету три победы, Вассерманн/Понтьодикромо может похвастаться четырьмя.

Надаль Вивес/Хайнс

В этом сезоне Надаль Вивес/Хайнс показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Надаль Вивес/Хайнс сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Надаль Вивес/Хайнс еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Надаль Вивес/Хайнс обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Надаль Вивес/Хайнс играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Надаль Вивес/Хайнс любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Вассерманн/Понтьодикромо

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Вассерманн/Понтьодикромо в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Вассерманн/Понтьодикромо уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Вассерманн/Понтьодикромо уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Вассерманн/Понтьодикромо обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

ITF, Надаль Вивес/Хайнс — Вассерманн/Понтьодикромо

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Надаль Вивес/Хайнс и Вассерманн/Понтьодикромо впервые будут встречаться между собой. Если Надаль Вивес/Хайнс уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Вассерманн/Понтьодикромо пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Надаль Вивес/Хайнс демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Надаль Вивес/Хайнс – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Надаль Вивес/Хайнс — Вассерманн/Понтьодикромо. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.01.24)

Надаль Вивес/Хайнс

Несмотря на внушительный возраст, Надаль Вивес/Хайнс демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Надаль Вивес/Хайнс гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Надаль Вивес/Хайнс обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Надаль Вивес/Хайнс снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Надаль Вивес/Хайнс может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Вассерманн/Понтьодикромо

На этом турнире Вассерманн/Понтьодикромо играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Вассерманн/Понтьодикромо надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Вассерманн/Понтьодикромо находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Вассерманн/Понтьодикромо считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Надаль Вивес/Хайнс — Вассерманн/Понтьодикромо Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Надаль Вивес/Хайнс и Вассерманн/Понтьодикромо. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Надаль Вивес/Хайнс и Вассерманн/Понтьодикромо встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Надаль Вивес/Хайнс и Вассерманн/Понтьодикромо довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Надаль Вивес/Хайнс и Вассерманн/Понтьодикромо подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Надаль Вивес/Хайнс — Вассерманн/Понтьодикромо: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Надаль Вивес/Хайнс и Вассерманн/Понтьодикромо, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Надаль Вивес/Хайнс сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Вассерманн/Понтьодикромо имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Надаль Вивес/Хайнс – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Надаль Вивес/Хайнс и Вассерманн/Понтьодикромо на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Надаль Вивес/Хайнс — Вассерманн/Понтьодикромо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Надаль Вивес/Хайнс и Вассерманн/Понтьодикромо.



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