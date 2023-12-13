Ариас/Себальос Мельгар — Табернер/Чеккинато: будет сделан акцент на атакующий теннис

Ариас/Себальос Мельгар — Табернер/Чеккинато (23.01.2024), ставки и коэффициенты

23.01.2024 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Ариас/Себальос Мельгар , а противостоять в этом поединке будет Табернер/Чеккинато.



23.01.2024 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Ариас/Себальос Мельгар и Табернер/Чеккинато. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 15:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Ариас/Себальос Мельгар может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ариас/Себальос Мельгар — Табернер/Чеккинато:

До 23.01.2024 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Ариас/Себальос Мельгар — Табернер/Чеккинато вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Ариас/Себальос Мельгар и Табернер/Чеккинато не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 15:00 по МСК.

Ариас/Себальос Мельгар

На данный момент Ариас/Себальос Мельгар является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Ариас/Себальос Мельгар однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Ариас/Себальос Мельгар демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Ариас/Себальос Мельгар хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Ариас/Себальос Мельгар часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Табернер/Чеккинато

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Табернер/Чеккинато теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Табернер/Чеккинато имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Табернер/Чеккинато испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Табернер/Чеккинато выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Табернер/Чеккинато занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Ариас/Себальос Мельгар» — «Табернер/Чеккинато»: прогноз автора

Ариас/Себальос Мельгар и Табернер/Чеккинато – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Ариас/Себальос Мельгар — Табернер/Чеккинато 23.01.2024

Ариас/Себальос Мельгар

В этом сезоне Ариас/Себальос Мельгар демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Ариас/Себальос Мельгар уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Ариас/Себальос Мельгар любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Ариас/Себальос Мельгар часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Ариас/Себальос Мельгар умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Табернер/Чеккинато

Выступать в зале Табернер/Чеккинато не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Табернер/Чеккинато старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Табернер/Чеккинато принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Табернер/Чеккинато демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Табернер/Чеккинато даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Табернер/Чеккинато хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ариас/Себальос Мельгар — Табернер/Чеккинато Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ариас/Себальос Мельгар и Табернер/Чеккинато, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ариас/Себальос Мельгар и Табернер/Чеккинато играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ариас/Себальос Мельгар, и Табернер/Чеккинато неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ариас/Себальос Мельгар — Табернер/Чеккинато: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ариас/Себальос Мельгар имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ариас/Себальос Мельгар и Табернер/Чеккинато отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Табернер/Чеккинато в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ариас/Себальос Мельгар превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Табернер/Чеккинато сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ариас/Себальос Мельгар гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ариас/Себальос Мельгар — Табернер/Чеккинато. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ариас/Себальос Мельгар и Табернер/Чеккинато сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ариас/Себальос Мельгар, и Табернер/Чеккинато будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-748338-prognoz-na-match-al-shamal-al-vakra-ot-eksperta-23-01-24/