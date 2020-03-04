США — Узбекистан. Прогноз, ставки на матч. Кубок Дэвиса (06.03.20)

06-го марта в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Дэвиса, в котором на корт выйдут США , а противостоять в этом поединке будет Узбекистан.



США сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 06-го марта придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Узбекистан. По Москве данный поединок начнется в 06:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Узбекистан, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



США — Узбекистан. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 06-го марта, ведь именно в этот день на корте встречаются США и Узбекистан. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 06:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь США имеет на своем счету три победы, Узбекистан может похвастаться четырьмя.

США

США, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год США может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас США входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов США еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что США сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Узбекистан

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Узбекистан на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Узбекистан демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Узбекистан имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Узбекистан намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Узбекистан не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Узбекистан будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Узбекистан и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Узбекистан умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой США и Узбекистан уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



США — Узбекистан (06-го марта), ставки и коэффициенты

США

Несмотря на внушительный возраст, США демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как США гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. США обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче США снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. США может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Узбекистан

Этот сезон Узбекистан проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Узбекистан снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Узбекистан слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Узбекистан допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч США — Узбекистан Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона США и Узбекистан начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые США и Узбекистан показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне США и Узбекистан провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как США и Узбекистан действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

США — Узбекистан: погода помешает показать хороший теннис

США и Узбекистан которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что США имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Узбекистан хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — США. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Узбекистан умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире США довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Узбекистан вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет США.

СЕГОДНЯ МАТЧ США — Узбекистан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут США и Узбекистан. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для США и для Узбекистан, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-252391-despina-papamihail-tena-lukas-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-05-03-20/