«Луис Мелендез (П-Рик)» – «Хосе Феррери (США)». 27.01.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 27 января должен состояться бой Луис Мелендез (П-Рик) — Хосе Феррери (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Луис Мелендез (П-Рик) и Хосе Феррери (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 27 января пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Луис Мелендез (П-Рик) — Хосе Феррери (США). По Москве начало данного поединка будет в 03:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Луис Мелендез (П-Рик) — Хосе Феррери (США):

победа Луис Мелендез (П-Рик) – 0, ничья – 0, победа Хосе Феррери (США) – 0

Прогноз на матч Луис Мелендез (П-Рик) – Хосе Феррери (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27 января :

Букмекерские конторы на бой Луис Мелендез (П-Рик) — Хосе Феррери (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Луис Мелендез (П-Рик) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Луис Мелендез (П-Рик) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Луис Мелендез (П-Рик) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Луис Мелендез (П-Рик) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Луис Мелендез (П-Рик) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Хосе Феррери (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Хосе Феррери (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Хосе Феррери (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Хосе Феррери (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Хосе Феррери (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Луис Мелендез (П-Рик) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Луис Мелендез (П-Рик) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Луис Мелендез (П-Рик) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Луис Мелендез (П-Рик) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Луис Мелендез (П-Рик) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Луис Мелендез (П-Рик) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Хосе Феррери (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Хосе Феррери (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Хосе Феррери (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Хосе Феррери (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Хосе Феррери (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Луис Мелендез (П-Рик) – Хосе Феррери (США) 27.01.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Луис Мелендез (П-Рик) и Хосе Феррери (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Луис Мелендез (П-Рик) и Хосе Феррери (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Луис Мелендез (П-Рик) и Хосе Феррери (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Луис Мелендез (П-Рик) и Хосе Феррери (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Луис Мелендез (П-Рик) сейчас находится на пике формы, так что Хосе Феррери (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Луис Мелендез (П-Рик).

На чемпионский бой Луис Мелендез (П-Рик) — Хосе Феррери (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Хосе Феррери (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Луис Мелендез (П-Рик)

Как бы Луис Мелендез (П-Рик) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Луис Мелендез (П-Рик) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Луис Мелендез (П-Рик) дрался на ринге только с представителями своей страны. Луис Мелендез (П-Рик) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Луис Мелендез (П-Рик) совершенно не работает над собственной защитой.

Хосе Феррери (США)

В своей карьере Хосе Феррери (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Хосе Феррери (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Хосе Феррери (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Хосе Феррери (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Луис Мелендез (П-Рик) — Хосе Феррери (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27 января

Вряд ли Луис Мелендез (П-Рик) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Хосе Феррери (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Луис Мелендез (П-Рик) — Хосе Феррери (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Луис Мелендез (П-Рик) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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