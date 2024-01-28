«Джейме Мунгия (Мек)» – «Джон Райдер (Анг)». 28.01.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 28.01.2024 состоится интересный поединок Джейме Мунгия (Мек) — Джон Райдер (Анг), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 07:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 28.01.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Джейме Мунгия (Мек) — Джон Райдер (Анг). По Москве начало данного поединка будет в 07:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джейме Мунгия (Мек) — Джон Райдер (Анг):

победа Джейме Мунгия (Мек) – 1.363, ничья – 20, победа Джон Райдер (Анг) – 3.475

Прогноз на матч Джейме Мунгия (Мек) – Джон Райдер (Анг) Бои, титульный бой, 28.01.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Джейме Мунгия (Мек) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.363. А котировка на то, что Джон Райдер (Анг) будет сильнее повысилась до 3.475.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джейме Мунгия (Мек) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джейме Мунгия (Мек) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джейме Мунгия (Мек) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джейме Мунгия (Мек) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джейме Мунгия (Мек) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джейме Мунгия (Мек) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Джон Райдер (Анг) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джон Райдер (Анг) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джон Райдер (Анг) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джон Райдер (Анг) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джон Райдер (Анг) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Джейме Мунгия (Мек) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джейме Мунгия (Мек) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джейме Мунгия (Мек) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джейме Мунгия (Мек) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джейме Мунгия (Мек) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джейме Мунгия (Мек) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Джон Райдер (Анг) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Джон Райдер (Анг) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Джон Райдер (Анг) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Джон Райдер (Анг) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Джон Райдер (Анг), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джейме Мунгия (Мек) – Джон Райдер (Анг) 28.01.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джейме Мунгия (Мек) и Джон Райдер (Анг). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джейме Мунгия (Мек) и Джон Райдер (Анг). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джейме Мунгия (Мек) и Джон Райдер (Анг) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джейме Мунгия (Мек) и Джон Райдер (Анг) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Джейме Мунгия (Мек) является очевидным фаворитом, ведь Джон Райдер (Анг) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Джейме Мунгия (Мек) в данный момент сильнее, нежели Джон Райдер (Анг), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джейме Мунгия (Мек)

В своей профессиональной карьере Джейме Мунгия (Мек) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Джейме Мунгия (Мек) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Джейме Мунгия (Мек) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Джейме Мунгия (Мек) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Джейме Мунгия (Мек) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Джон Райдер (Анг)

Никаких высот Джон Райдер (Анг) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Джон Райдер (Анг) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Джон Райдер (Анг) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Джон Райдер (Анг) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Джейме Мунгия (Мек) — Джон Райдер (Анг). Прогноз и ставки на матч. Бои 28.01.2024

Несмотря на то, что Джейме Мунгия (Мек) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Джон Райдер (Анг) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Джейме Мунгия (Мек) — Джон Райдер (Анг) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джейме Мунгия (Мек) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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