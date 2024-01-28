«Кайсей Кондо (Япо)» – «Такума Цукамото (Япо)». 28.01.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 28-го января букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Кайсей Кондо (Япо) — Такума Цукамото (Япо). На ринге его участники появятся в 11:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Кайсей Кондо (Япо) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Кайсей Кондо (Япо) — Такума Цукамото (Япо) пройдет 28-го января, и можно не сомневаться, что в 11:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Кайсей Кондо (Япо) имеет две победы нокаутом, а Такума Цукамото (Япо) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кайсей Кондо (Япо) — Такума Цукамото (Япо):

победа Кайсей Кондо (Япо) – 0, ничья – 0, победа Такума Цукамото (Япо) – 0

Прогноз на матч Кайсей Кондо (Япо) – Такума Цукамото (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28-го января :

Букмекерские конторы на бой Кайсей Кондо (Япо) — Такума Цукамото (Япо) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Кайсей Кондо (Япо) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Кайсей Кондо (Япо) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Кайсей Кондо (Япо) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Кайсей Кондо (Япо) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Кайсей Кондо (Япо) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Такума Цукамото (Япо) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Такума Цукамото (Япо) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Такума Цукамото (Япо) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Такума Цукамото (Япо) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Такума Цукамото (Япо) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Кайсей Кондо (Япо) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Кайсей Кондо (Япо) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Кайсей Кондо (Япо) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Кайсей Кондо (Япо) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Кайсей Кондо (Япо) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Такума Цукамото (Япо) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Такума Цукамото (Япо) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Такума Цукамото (Япо) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Такума Цукамото (Япо) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Такума Цукамото (Япо) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Такума Цукамото (Япо) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Такума Цукамото (Япо) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Кайсей Кондо (Япо) – Такума Цукамото (Япо) 28.01.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Кайсей Кондо (Япо) и Такума Цукамото (Япо) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Кайсей Кондо (Япо) и Такума Цукамото (Япо) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Кайсей Кондо (Япо) и Такума Цукамото (Япо) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Кайсей Кондо (Япо) и Такума Цукамото (Япо) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Кайсей Кондо (Япо) и Такума Цукамото (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Кайсей Кондо (Япо) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Кайсей Кондо (Япо) и Такума Цукамото (Япо), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Такума Цукамото (Япо) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Кайсей Кондо (Япо)

Хотя Кайсей Кондо (Япо) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Кайсей Кондо (Япо) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Кайсей Кондо (Япо) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Кайсей Кондо (Япо) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Кайсей Кондо (Япо) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Такума Цукамото (Япо)

Такума Цукамото (Япо) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Такума Цукамото (Япо) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Такума Цукамото (Япо) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Такума Цукамото (Япо) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Такума Цукамото (Япо) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Кайсей Кондо (Япо) — Такума Цукамото (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28-го января

В настоящее время Кайсей Кондо (Япо) и Такума Цукамото (Япо) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Кайсей Кондо (Япо) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Кайсей Кондо (Япо) и Такума Цукамото (Япо) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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