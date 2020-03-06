Пенарол де Росарио дел Тала — БХ де Гуалегуэй. Прогноз, ставки на матч(07.03.20)

Прогноз и ставка на матч Пенарол де Росарио дел Тала — БХ де Гуалегуэй 07-го марта

07-го марта в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Пенарол де Росарио дел Тала примет соперника по национальному первенству БХ де Гуалегуэй.



Баскетболисты клубов Пенарол де Росарио дел Тала и БХ де Гуалегуэй в 04:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 07-го марта. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Пенарол де Росарио дел Тала одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Пенарол де Росарио дел Тала также является лидером по количеству побед.



Пенарол де Росарио дел Тала — БХ де Гуалегуэй. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 04:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Пенарол де Росарио дел Тала и БХ де Гуалегуэй. Организаторы турнира собираются провести данную игру 07-го марта. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба БХ де Гуалегуэй. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Пенарол де Росарио дел Тала, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Пенарол де Росарио дел Тала

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Пенарол де Росарио дел Тала пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Пенарол де Росарио дел Тала уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



БХ де Гуалегуэй

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу БХ де Гуалегуэй на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб БХ де Гуалегуэй пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб БХ де Гуалегуэй и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Пенарол де Росарио дел Тала — БХ де Гуалегуэй. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 07-го марта организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Пенарол де Росарио дел Тала — БХ де Гуалегуэй, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 04:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Пенарол де Росарио дел Тала — БХ де Гуалегуэй. Прогноз, ставки на матч(07.03.20)

Пенарол де Росарио дел Тала

Сейчас баскетбольный клуб Пенарол де Росарио дел Тала демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Пенарол де Росарио дел Тала играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Пенарол де Росарио дел Тала вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

БХ де Гуалегуэй

После того, как баскетбольный клуб БХ де Гуалегуэй проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб БХ де Гуалегуэй хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб БХ де Гуалегуэй продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Пенарол де Росарио дел Тала — БХ де Гуалегуэй Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Пенарол де Росарио дел Тала — БХ де Гуалегуэй, который должен пройти 07-го марта в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 04:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Пенарол де Росарио дел Тала в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Пенарол де Росарио дел Тала — БХ де Гуалегуэй: снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба Пенарол де Росарио дел Тала подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Пенарол де Росарио дел Тала и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Пенарол де Росарио дел Тала еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Пенарол де Росарио дел Тала сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб БХ де Гуалегуэй входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба БХ де Гуалегуэй не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пенарол де Росарио дел Тала — БХ де Гуалегуэй. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Пенарол де Росарио дел Тала уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Пенарол де Росарио дел Тала пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Пенарол де Росарио дел Тала составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб БХ де Гуалегуэй испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба БХ де Гуалегуэй хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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