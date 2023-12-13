Алкорн Стэйт Брэйвс — Гремблинг Стэйт Тайгерз. Прогноз, ставки на матч. NCAA (06.02.24)

06.02.2024 в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Алкорн Стэйт Брэйвс примет соперника по национальному первенству Гремблинг Стэйт Тайгерз.



В 04:30 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Алкорн Стэйт Брэйвс – Гремблинг Стэйт Тайгерз. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алкорн Стэйт Брэйвс — Гремблинг Стэйт Тайгерз:

В 04:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Алкорн Стэйт Брэйвс и Гремблинг Стэйт Тайгерз. Организаторы турнира собираются провести данную игру 06.02.2024. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Алкорн Стэйт Брэйвс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Алкорн Стэйт Брэйвс

Сейчас баскетбольный клуб Алкорн Стэйт Брэйвс снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Алкорн Стэйт Брэйвс на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Алкорн Стэйт Брэйвс проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Гремблинг Стэйт Тайгерз

На данный момент баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Гремблинг Стэйт Тайгерз мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Гремблинг Стэйт Тайгерз не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

NCAA, Алкорн Стэйт Брэйвс — Гремблинг Стэйт Тайгерз

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Алкорн Стэйт Брэйвс — Гремблинг Стэйт Тайгерз, несмотря на то, что он должен пройти только 06.02.2024. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 04:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Алкорн Стэйт Брэйвс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Алкорн Стэйт Брэйвс — Гремблинг Стэйт Тайгерз 06.02.2024

Алкорн Стэйт Брэйвс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Алкорн Стэйт Брэйвс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Алкорн Стэйт Брэйвс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Алкорн Стэйт Брэйвс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Алкорн Стэйт Брэйвс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Гремблинг Стэйт Тайгерз

В прошлом месяце баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Алкорн Стэйт Брэйвс — Гремблинг Стэйт Тайгерз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Алкорн Стэйт Брэйвс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 06.02.2024 сыграет матч против БК Гремблинг Стэйт Тайгерз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Алкорн Стэйт Брэйвс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Алкорн Стэйт Брэйвс — Гремблинг Стэйт Тайгерз: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Алкорн Стэйт Брэйвс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Алкорн Стэйт Брэйвс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Алкорн Стэйт Брэйвс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Алкорн Стэйт Брэйвс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алкорн Стэйт Брэйвс — Гремблинг Стэйт Тайгерз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Алкорн Стэйт Брэйвс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Алкорн Стэйт Брэйвс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Алкорн Стэйт Брэйвс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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