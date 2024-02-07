Маюка Аикава — Чагла Буюкакчай. Прогноз, ставки на матч (07.02.24)

07-го февраля в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Маюка Аикава , а противостоять в этом поединке будет Чагла Буюкакчай.



07-го февраля пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Маюка Аикава и Чагла Буюкакчай. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 10:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Маюка Аикава может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Маюка Аикава — Чагла Буюкакчай:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Маюка Аикава — Чагла Буюкакчай, которая пройдет 07-го февраля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 10:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Маюка Аикава

По непонятным причинам Маюка Аикава в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Маюка Аикава теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Маюка Аикава занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Маюка Аикава играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Маюка Аикава имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Чагла Буюкакчай

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Чагла Буюкакчайв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Чагла Буюкакчай играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Чагла Буюкакчай держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Чагла Буюкакчай демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Чагла Буюкакчай находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Маюка Аикава» — «Чагла Буюкакчай»: прогноз автора

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Маюка Аикава и Чагла Буюкакчай будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Прогноз и ставка на матч Маюка Аикава — Чагла Буюкакчай 07-го февраля

Маюка Аикава

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Маюка Аикава, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Маюка Аикава уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Маюка Аикава старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Маюка Аикава, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Маюка Аикава не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Маюка Аикава все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Маюка Аикава точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Чагла Буюкакчай

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Чагла Буюкакчай хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Чагла Буюкакчай никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Чагла Буюкакчай сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Чагла Буюкакчай всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Маюка Аикава — Чагла Буюкакчай Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Маюка Аикава и Чагла Буюкакчай. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Маюка Аикава — Чагла Буюкакчай: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Маюка Аикава и Чагла Буюкакчай, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Маюка Аикава сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Чагла Буюкакчай имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Маюка Аикава – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Маюка Аикава и Чагла Буюкакчай на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маюка Аикава — Чагла Буюкакчай. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Маюка Аикава и Чагла Буюкакчай сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Маюка Аикава, и Чагла Буюкакчай будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-758283-prognozy-i-stavki-na-match-minnesota-golden-gofers-michigan-steyt-spartanz-07-02-24/