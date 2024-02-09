«Томас Эссомба (Кам)» – «Эли Конки (Фра)». 09.02.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 09-го февраля 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Томас Эссомба (Кам) — Эли Конки (Фра). На ринге его участники появятся в 23:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Томас Эссомба (Кам) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Томас Эссомба (Кам) — Эли Конки (Фра) пройдет 09-го февраля 2024 года, и можно не сомневаться, что в 23:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Томас Эссомба (Кам) имеет две победы нокаутом, а Эли Конки (Фра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Томас Эссомба (Кам) — Эли Конки (Фра):

победа Томас Эссомба (Кам) – 0, ничья – 0, победа Эли Конки (Фра) – 0

Прогноз на матч Томас Эссомба (Кам) – Эли Конки (Фра) Бои, титульный бой, 09-го февраля 2024 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Томас Эссомба (Кам) станет победителем боя. Если выиграет Эли Конки (Фра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Томас Эссомба (Кам) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Томас Эссомба (Кам) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Томас Эссомба (Кам) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Томас Эссомба (Кам) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Эли Конки (Фра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Эли Конки (Фра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Эли Конки (Фра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Эли Конки (Фра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Эли Конки (Фра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Томас Эссомба (Кам) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Томас Эссомба (Кам) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Томас Эссомба (Кам) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Томас Эссомба (Кам) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Томас Эссомба (Кам) валится с ног. К тому же, Томас Эссомба (Кам) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Томас Эссомба (Кам) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Эли Конки (Фра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Эли Конки (Фра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Эли Конки (Фра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Эли Конки (Фра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Эли Конки (Фра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Эли Конки (Фра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Эли Конки (Фра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Томас Эссомба (Кам) – Эли Конки (Фра) 09.02.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Томас Эссомба (Кам) и Эли Конки (Фра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Томас Эссомба (Кам) и Эли Конки (Фра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Томас Эссомба (Кам) и Эли Конки (Фра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Томас Эссомба (Кам) и Эли Конки (Фра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Томас Эссомба (Кам) будет намного сильнее, чем Эли Конки (Фра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Томас Эссомба (Кам) в данный момент сильнее, нежели Эли Конки (Фра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Томас Эссомба (Кам)

Хотя Томас Эссомба (Кам) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Томас Эссомба (Кам) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Томас Эссомба (Кам) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Томас Эссомба (Кам) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Томас Эссомба (Кам) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Эли Конки (Фра)

Уже несколько лет Эли Конки (Фра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Эли Конки (Фра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Эли Конки (Фра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Томас Эссомба (Кам) — Эли Конки (Фра). Прогноз и ставки на матч. Бои 09-го февраля 2024 года

На титульный бой Томас Эссомба (Кам) — Эли Конки (Фра) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Томас Эссомба (Кам) и Эли Конки (Фра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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