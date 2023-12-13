Саутерн Индиана Скриминг Иглз — Восточный Иллинойс Пэнтерз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.02.24)

Прогноз и ставка на матч Саутерн Индиана Скриминг Иглз — Восточный Иллинойс Пэнтерз 09 февраля

09 февраля в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Саутерн Индиана Скриминг Иглз примет соперника по национальному первенству Восточный Иллинойс Пэнтерз.



Баскетболисты клубов Саутерн Индиана Скриминг Иглз и Восточный Иллинойс Пэнтерз в 04:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 09 февраля. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Саутерн Индиана Скриминг Иглз одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Саутерн Индиана Скриминг Иглз также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Саутерн Индиана Скриминг Иглз — Восточный Иллинойс Пэнтерз:

Баскетбольный поединок Саутерн Индиана Скриминг Иглз — Восточный Иллинойс Пэнтерз состоится 09 февраля в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 04:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Саутерн Индиана Скриминг Иглз, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Саутерн Индиана Скриминг Иглз

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Саутерн Индиана Скриминг Иглз, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Саутерн Индиана Скриминг Иглз отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Саутерн Индиана Скриминг Иглз также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Восточный Иллинойс Пэнтерз

На данный момент баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Восточный Иллинойс Пэнтерз мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Восточный Иллинойс Пэнтерз не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

«Саутерн Индиана Скриминг Иглз» — «Восточный Иллинойс Пэнтерз»: прогноз автора

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Саутерн Индиана Скриминг Иглз — Восточный Иллинойс Пэнтерз, который организаторы собираются провести 09 февраля. По московскому времени начало данной игры будет в 04:30. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Саутерн Индиана Скриминг Иглз.



Саутерн Индиана Скриминг Иглз — Восточный Иллинойс Пэнтерз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.02.24)

Саутерн Индиана Скриминг Иглз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Саутерн Индиана Скриминг Иглз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Саутерн Индиана Скриминг Иглз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Саутерн Индиана Скриминг Иглз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Саутерн Индиана Скриминг Иглз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Восточный Иллинойс Пэнтерз

Два года назад баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Саутерн Индиана Скриминг Иглз — Восточный Иллинойс Пэнтерз Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 09 февраля, и в его рамках состоится поединок Саутерн Индиана Скриминг Иглз — Восточный Иллинойс Пэнтерз. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Саутерн Индиана Скриминг Иглз — Восточный Иллинойс Пэнтерз: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Саутерн Индиана Скриминг Иглз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Саутерн Индиана Скриминг Иглз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Саутерн Индиана Скриминг Иглз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Саутерн Индиана Скриминг Иглз сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Саутерн Индиана Скриминг Иглз — Восточный Иллинойс Пэнтерз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Саутерн Индиана Скриминг Иглз является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Саутерн Индиана Скриминг Иглз проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Саутерн Индиана Скриминг Иглз нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Восточный Иллинойс Пэнтерз сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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