«Элайджа Джонс (США)» – «Альфред Уолкер (США)». 10.02.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 10-го февраля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Элайджа Джонс (США) — Альфред Уолкер (США). На ринге его участники появятся в 06:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Элайджа Джонс (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 10-го февраля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Элайджа Джонс (США) — Альфред Уолкер (США). По Москве начало данного поединка будет в 06:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Элайджа Джонс (США) — Альфред Уолкер (США):

победа Элайджа Джонс (США) – 0, ничья – 0, победа Альфред Уолкер (США) – 0

Прогноз на матч Элайджа Джонс (США) – Альфред Уолкер (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10-го февраля :

Так как Элайджа Джонс (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Альфред Уолкер (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Элайджа Джонс (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Элайджа Джонс (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Элайджа Джонс (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Элайджа Джонс (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Элайджа Джонс (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Альфред Уолкер (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Альфред Уолкер (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Альфред Уолкер (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Альфред Уолкер (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Альфред Уолкер (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Элайджа Джонс (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Элайджа Джонс (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Элайджа Джонс (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Элайджа Джонс (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Элайджа Джонс (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Элайджа Джонс (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Альфред Уолкер (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Альфред Уолкер (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Альфред Уолкер (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Альфред Уолкер (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Альфред Уолкер (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Альфред Уолкер (США) должен задуматься о своей обороне.

Элайджа Джонс (США) – Альфред Уолкер (США) 10.02.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Элайджа Джонс (США) и Альфред Уолкер (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Элайджа Джонс (США) и Альфред Уолкер (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Элайджа Джонс (США) и Альфред Уолкер (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Элайджа Джонс (США) и Альфред Уолкер (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Элайджа Джонс (США) и Альфред Уолкер (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Элайджа Джонс (США) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Элайджа Джонс (США) в данный момент сильнее, нежели Альфред Уолкер (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Элайджа Джонс (США)

В своей профессиональной карьере Элайджа Джонс (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Элайджа Джонс (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Элайджа Джонс (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Элайджа Джонс (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Элайджа Джонс (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Альфред Уолкер (США)

Сейчас Альфред Уолкер (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Альфред Уолкер (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Альфред Уолкер (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Альфред Уолкер (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Альфред Уолкер (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Элайджа Джонс (США) — Альфред Уолкер (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10-го февраля

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Элайджа Джонс (США) — Альфред Уолкер (США) собираются ставить на то, что сильнее будет Элайджа Джонс (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

В этом бою Элайджа Джонс (США) является очевидным фаворитом, ведь Альфред Уолкер (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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