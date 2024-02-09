«Навид Зангане (Ирн)» – «Хавьер Синтора (Мек)». 09.02.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Навид Зангане (Ирн) проведет 09.02.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Хавьер Синтора (Мек). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Навид Зангане (Ирн) обладает несколькими чемпионскими титулами и 09.02.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Хавьер Синтора (Мек), так что вряд ли в 03:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Навид Зангане (Ирн) — Хавьер Синтора (Мек):

победа Навид Зангане (Ирн) – 0, ничья – 0, победа Хавьер Синтора (Мек) – 0

Прогноз на матч Навид Зангане (Ирн) – Хавьер Синтора (Мек) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09.02.2024 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Навид Зангане (Ирн) станет победителем боя. Если выиграет Хавьер Синтора (Мек), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Навид Зангане (Ирн) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Навид Зангане (Ирн) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Навид Зангане (Ирн) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Навид Зангане (Ирн) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Навид Зангане (Ирн) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Хавьер Синтора (Мек) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Хавьер Синтора (Мек) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Хавьер Синтора (Мек) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Хавьер Синтора (Мек) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Хавьер Синтора (Мек) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Навид Зангане (Ирн) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Навид Зангане (Ирн) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Навид Зангане (Ирн) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Навид Зангане (Ирн) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Навид Зангане (Ирн) валится с ног. К тому же, Навид Зангане (Ирн) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Навид Зангане (Ирн) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Хавьер Синтора (Мек) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Хавьер Синтора (Мек) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Хавьер Синтора (Мек) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Хавьер Синтора (Мек) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Хавьер Синтора (Мек), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Навид Зангане (Ирн) – Хавьер Синтора (Мек) 09.02.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Навид Зангане (Ирн) и Хавьер Синтора (Мек). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Навид Зангане (Ирн) и Хавьер Синтора (Мек) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Навид Зангане (Ирн) и Хавьер Синтора (Мек). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Навид Зангане (Ирн) и Хавьер Синтора (Мек) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Навид Зангане (Ирн) и Хавьер Синтора (Мек) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Навид Зангане (Ирн) — Хавьер Синтора (Мек) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Хавьер Синтора (Мек) выиграет нокаутом.

Титульный бой Навид Зангане (Ирн) — Хавьер Синтора (Мек) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Хавьер Синтора (Мек) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Навид Зангане (Ирн)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Навид Зангане (Ирн) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Навид Зангане (Ирн) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Навид Зангане (Ирн) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Навид Зангане (Ирн) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Хавьер Синтора (Мек)

В своей карьере Хавьер Синтора (Мек) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Хавьер Синтора (Мек) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Хавьер Синтора (Мек) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Хавьер Синтора (Мек) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Навид Зангане (Ирн) — Хавьер Синтора (Мек). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09.02.2024

Спортивные эксперты считают, что Навид Зангане (Ирн) сейчас намного сильнее, чем Хавьер Синтора (Мек), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Навид Зангане (Ирн) сейчас находится на пике формы, так что Хавьер Синтора (Мек) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Навид Зангане (Ирн).

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