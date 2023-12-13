«Бобо-Усмон Батуров (Узб)» – «Тихон Нетесов (Рос)». 10.02.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 10-го февраля 2024 года состоится интересный поединок Бобо-Усмон Батуров (Узб) — Тихон Нетесов (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 13:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 10-го февраля 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Бобо-Усмон Батуров (Узб) — Тихон Нетесов (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 13:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бобо-Усмон Батуров (Узб) — Тихон Нетесов (Рос):

победа Бобо-Усмон Батуров (Узб) – 1.054, ничья – 30, победа Тихон Нетесов (Рос) – 9.95

Прогноз на матч Бобо-Усмон Батуров (Узб) – Тихон Нетесов (Рос) Бои, титульный бой, 10-го февраля 2024 года :

Ставки по коэффициенту 1.054 окажутся выигрышными, если Бобо-Усмон Батуров (Узб) станет победителем боя. Если выиграет Тихон Нетесов (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 9.95.

История личных встреч

В свои 32 года Бобо-Усмон Батуров (Узб) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Бобо-Усмон Батуров (Узб) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Бобо-Усмон Батуров (Узб) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Бобо-Усмон Батуров (Узб) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Бобо-Усмон Батуров (Узб) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Тихон Нетесов (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Тихон Нетесов (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Тихон Нетесов (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Тихон Нетесов (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Тихон Нетесов (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Бобо-Усмон Батуров (Узб) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Бобо-Усмон Батуров (Узб) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Бобо-Усмон Батуров (Узб) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Бобо-Усмон Батуров (Узб) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Бобо-Усмон Батуров (Узб) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Бобо-Усмон Батуров (Узб) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Тихон Нетесов (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Тихон Нетесов (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Тихон Нетесов (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Тихон Нетесов (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Тихон Нетесов (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Тихон Нетесов (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Тихон Нетесов (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Бобо-Усмон Батуров (Узб) – Тихон Нетесов (Рос) 10.02.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Бобо-Усмон Батуров (Узб) и Тихон Нетесов (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Бобо-Усмон Батуров (Узб) и Тихон Нетесов (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Бобо-Усмон Батуров (Узб) и Тихон Нетесов (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Бобо-Усмон Батуров (Узб) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Тихон Нетесов (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Бобо-Усмон Батуров (Узб) — Тихон Нетесов (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Бобо-Усмон Батуров (Узб) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Бобо-Усмон Батуров (Узб) и Тихон Нетесов (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Тихон Нетесов (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Бобо-Усмон Батуров (Узб)

Хотя Бобо-Усмон Батуров (Узб) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Бобо-Усмон Батуров (Узб) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Бобо-Усмон Батуров (Узб) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Бобо-Усмон Батуров (Узб) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Бобо-Усмон Батуров (Узб) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Тихон Нетесов (Рос)

Тихон Нетесов (Рос) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Тихон Нетесов (Рос) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Тихон Нетесов (Рос) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Тихон Нетесов (Рос) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Тихон Нетесов (Рос) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Бобо-Усмон Батуров (Узб) — Тихон Нетесов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 10-го февраля 2024 года

На титульный бой Бобо-Усмон Батуров (Узб) — Тихон Нетесов (Рос) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Бобо-Усмон Батуров (Узб) легко справится с таким соперником, как Тихон Нетесов (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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