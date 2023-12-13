«Роза Гумиенна (Пол)» – «Сара Лузар Смаджич (Хор)». 10.02.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Роза Гумиенна (Пол) проведет 10.02.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Сара Лузар Смаджич (Хор). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 20:00 по московскому времени Роза Гумиенна (Пол) и Сара Лузар Смаджич (Хор) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 10.02.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Роза Гумиенна (Пол) и Сара Лузар Смаджич (Хор) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Роза Гумиенна (Пол).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Роза Гумиенна (Пол) — Сара Лузар Смаджич (Хор):

победа Роза Гумиенна (Пол) – 0, ничья – 0, победа Сара Лузар Смаджич (Хор) – 0

Прогноз на матч Роза Гумиенна (Пол) – Сара Лузар Смаджич (Хор) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10.02.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Роза Гумиенна (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Сара Лузар Смаджич (Хор) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Роза Гумиенна (Пол) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Роза Гумиенна (Пол) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Роза Гумиенна (Пол) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Роза Гумиенна (Пол) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Роза Гумиенна (Пол) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Роза Гумиенна (Пол) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Роза Гумиенна (Пол) может и не устоять на ногах.

Сара Лузар Смаджич (Хор) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Сара Лузар Смаджич (Хор) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Сара Лузар Смаджич (Хор), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Сара Лузар Смаджич (Хор) должен быть в хорошей физической форме. Сара Лузар Смаджич (Хор) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Роза Гумиенна (Пол) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Роза Гумиенна (Пол) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Роза Гумиенна (Пол) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Роза Гумиенна (Пол) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Роза Гумиенна (Пол) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Роза Гумиенна (Пол) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Сара Лузар Смаджич (Хор) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Сара Лузар Смаджич (Хор) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Сара Лузар Смаджич (Хор) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Сара Лузар Смаджич (Хор) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Сара Лузар Смаджич (Хор) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Сара Лузар Смаджич (Хор) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Сара Лузар Смаджич (Хор) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Роза Гумиенна (Пол) – Сара Лузар Смаджич (Хор) 10.02.24

Появление на ринге таких бойцов, как Роза Гумиенна (Пол) и Сара Лузар Смаджич (Хор) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Роза Гумиенна (Пол) и Сара Лузар Смаджич (Хор). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Роза Гумиенна (Пол) и Сара Лузар Смаджич (Хор) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Роза Гумиенна (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Сара Лузар Смаджич (Хор) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Роза Гумиенна (Пол) легко справится с таким соперником, как Сара Лузар Смаджич (Хор). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Роза Гумиенна (Пол) и Сара Лузар Смаджич (Хор), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Сара Лузар Смаджич (Хор) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Роза Гумиенна (Пол)

Как бы Роза Гумиенна (Пол) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Роза Гумиенна (Пол) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Роза Гумиенна (Пол) дрался на ринге только с представителями своей страны. Роза Гумиенна (Пол) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Роза Гумиенна (Пол) совершенно не работает над собственной защитой.

Сара Лузар Смаджич (Хор)

Уже несколько лет Сара Лузар Смаджич (Хор) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Сара Лузар Смаджич (Хор) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Сара Лузар Смаджич (Хор) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Роза Гумиенна (Пол) — Сара Лузар Смаджич (Хор). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10.02.2024

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Роза Гумиенна (Пол) — Сара Лузар Смаджич (Хор) собираются ставить на то, что сильнее будет Роза Гумиенна (Пол), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Роза Гумиенна (Пол) сейчас находится на пике формы, так что Сара Лузар Смаджич (Хор) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Роза Гумиенна (Пол).

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