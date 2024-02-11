Вест Хэм Юнайтед — Астон Вилла: гости способны удивить фаворита

«Вест Хэм Юнайтед» – «Астон Вилла». 11.02.24. Прогноз и ставки на матч

Футбольный поединок Вест Хэм Юнайтед — Астон Вилла должен был пройти еще два месяца назад, но тогда его сыграть помешали плохие погодные условия. Организаторы чемпионата перенесли его на 11 февраля, так что теперь игроки команд все же выйдут на поле в 17:00 по Москве. В этом году команды не встречались, а в прошлом оба матча завершились с ничейным результатом. Если же брать всю историю противостояния, то в ней лучшие показатели имеет Астон Вилла.



Букмекеры предложили большой выбор ставок на футбольный матч, в котором соперниками будут команда Вест Хэм Юнайтед и команда Астон Вилла. Эти клубы давно ведут непримиримую борьбу в чемпионате, а в последние годы их противостояние вышло на новый уровень, так как сейчас эти команды одни из основных претендентов на борьбу за золотые медали футбольного первенства своей страны. Так что нас ждет горячее противостояние, в котором нашим прогнозистам наиболее вероятной ставкой видится ставка на тотал больше желтых карточек. Статистика показывает, что в матчах между собой соперники всегда действуют очень грубо, что будет способствовать проходу ставки. Конечно, команда Вест Хэм Юнайтед на порядок сильнее своих соперников, однако, на наш взгляд, букмекеры несколько занизили коэффициент на победу хозяев поля. И мы предлагаем здесь заиграть ставку на фору гостей. Вряд ли у команды Вест Хэм Юнайтед сейчас все настолько хорошо, чтобы хозяева смогли обыграть своих соперников с преимуществом в несколько голов. Да и команда Астон Вилла уже далеко не такие мальчики для битья. Нет сомнений в том, что матч будет результативным, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые умеют реализовывать голевые моменты. Пробитию тотала также будет способствовать то, что оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому ставка на тотал больше в этом матче выглядит вполне оправданным выбором.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вест Хэм Юнайтед — Астон Вилла:

По коэффициенту 4.15 букмекеры принимают ставки на победу футбольного клуба Вест Хэм Юнайтед, на ничейный результат стоит котировка 3.755, а на победу футболистов клуба Астон Вилла ставки принимаются по 1.746.

Прогноз на матч Вест Хэм Юнайтед – Астон Вилла (Чемпионат Англии, матч национального перевентсва, воскресенье, 11 февраля):Футбольный клуб Вест Хэм Юнайтед получил от букмекеров на свою победу котировку 4.15, а по коэффициенту 1.746 можно сделать ставку на выигрыш ФК Астон Вилла. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда Вест Хэм Юнайтед и команда Астон Вилла – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды Вест Хэм Юнайтед и команды Астон Вилла – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды Вест Хэм Юнайтед и команды Астон Вилла практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда Вест Хэм Юнайтед и команда Астон Вилла всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

Вест Хэм Юнайтед – Астон Вилла 11.02.24

Футбольному клубу Вест Хэм Юнайтед предстоит сыграть 11 февраля очень ответственный поединок, результат которого может существенно повлиять на чемпионскую гонку. В гости приезжают футболисты клуба Астон Вилла, и уже известно, что в 17:00 по МСК стадион будет полностью заполнен, ведь болельщики раскупили все билеты, чтобы поддержать команду. Данная встреча для команд будет первой в рамках этого сезона, а в прошлом году они играли между собой дважды, и обменялись гостевыми победами.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В чемпионате страны команда Вест Хэм Юнайтед и команда Астон Вилла всегда ведут борьбу только за высокие места в турнирной таблице. В текущем сезоне ситуация не изменилась. Оба клуба демонстрируют достойный футбол, обыгрывая своих соперников. Однако, по мнению экспертов нашего ресурса, в ближайшем матче клубам будет очень непросто добиться победы, так как команда Вест Хэм Юнайтед и команда Астон Вилла – примерно равные соперники. Исходя из этого, мы думаем, что менеджерам и футболистам обеих команд придется постараться, чтобы предложить своим соперникам что-то необычное, благодаря чему можно будет праздновать успех в этом матче. По словам менеджеров обеих команд, команда Вест Хэм Юнайтед и команда Астон Вилла подходят к очному противостоянию в оптимальных составах. Это означает, что на поле с первых минут игры будут присутствовать сильнейшие футболисты, от действий которых во многом зависит успех команд. Яркие индивидуальные противостояния известных футболистов – отличное украшение любого матча, а учитывая, что каждое касание мяча такими футболистами – несет потенциальную угрозу для ворот их соперников, мы думаем, что игра должна получиться зрелищной. Очные противостояния между командой Вест Хэм Юнайтед и командой Астон Вилла всегда проходят в напряженной борьбе, так как не один из соперников не уступает друг другу в физической подготовке и мастерстве. В таких матчах важность своего поля уходит на второй план, так как в составе обеих команд достаточно мастеров высокого класса, которые могут демонстрировать отличный футбол на любом поле. Поэтому матч будет очень и очень интересным.



Прогноз Вест Хэм Юнайтед – Астон Вилла (11 февраля), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды Вест Хэм Юнайтед. Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды Астон Вилла хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды Вест Хэм Юнайтед в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды Астон Вилла способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды Астон Вилла, а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда Астон Вилла редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

Вест Хэм Юнайтед

В последние годы футбольный клуб Вест Хэм Юнайтед постоянно входит в тройку сильнейших в чемпионате, так что регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов. Но, как хозяева не стараются, все равно не могут стать чемпионами, ведь начинают борьбу за титул, но затем отставание от лидера только увеличивается. В данный момент оно достигло уже девяти очков, так что хоть футбольный клуб Вест Хэм Юнайтед и идет вторым в чемпионате, но вернуться в борьбу за золотые медали будет не так просто. На своем поле команда показывает в этом сезоне уверенную игру, так что было только два поражения дома, и на родном стадионе футболисты клуба Вест Хэм Юнайтед забивают в три раза больше мячей, чем пропускают. Сейчас хозяева выдают серию из семи побед подряд, но она никого не удивляет, так как команда играла по очень легкому календарю, где было много предсказуемых результатов. В этом поединке хозяевам не помогут левый защитник, а также центральный и опорный полузащитники. Под вопросом выход на поле правого нападающего.

Астон Вилла

Уже третий сезон подряд футбольный клуб Астон Вилла находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба Астон Вилла также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу Астон Вилла скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем Вест Хэм Юнайтед – Астон Вилла

Наиболее интересные матчи для прогнозирования – это матчи, в которых команды стараются победить, причем, победа кровь из носу нужна обеим командам. К таким матчам можно отнести противостояние команды Вест Хэм Юнайтед и команды Астон Вилла. Скоро чемпионат подойдет к концу, а обеим командам, которые находятся в верхушке турнирной таблицы, необходимо набирать очки, чтобы сохранять солидный отрыв от ближайших преследователей, который буквально наступают командам на пятки. Команда Вест Хэм Юнайтед и команда Астон Вилла – это соперники, которые ежегодно сражаются между собой за высокие места в чемпионате, в нынешнем сезоне ситуация остается неизменной, даже за несколько туров до конца чемпионата, эти клубы продолжают вести борьбу. Наши эксперты полагают, что в таком противостоянии стоит рисковать, и делать ставки на то, что в матче будет или удаление, или пенальти. Такие ставки являются оправданными в матчах, где соперники ведут отчаянную борьбу за улучшение позиций в турнирной таблице. Учитывая, что команда Вест Хэм Юнайтед и команда Астон Вилла – это заклятые соперники, данные ставки является полностью оправданными. Относительно фаворита этого противостояния, то здесь сложно что-либо анализировать до начала матча, так как соперники действительно равные. А вот общий тотал предупреждений и нарушений правил мы бы рекомендовали играть на больше, так как матч будет очень грубым с большим количеством провокаций, и арбитр просто не сможет остаться в стороне от происходящего на поле. Общий тотал голов лучше играть на меньше, так как, скорее всего, исход матч решит один единственный гол.

В матче будет зафиксирована ничья — 3.755, победителем матча будет Вест Хэм Юнайтед — 4.15, победителем матча будет Астон Вилла — 1.746.



Вест Хэм Юнайтед — Астон Вилла. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Англии 11 февраля

В матче команды Вест Хэм Юнайтед и команды Астон Вилла, который состоится в ближайшем туре, обеим командам уже не за что бороться в чемпионате, так как выше по турнирной таблице они вряд ли поднимутся, а вылет из элитного дивизиона клубам не грозит. Учитывая, что менеджеры одной и другой команды заявили о том, что планируют использовать резервные составы в предстоящем матче, наши эксперты полагают, что наиболее интересной ставкой на этот матч является ставка на общий тотал голов на больше, а также на индивидуальный тотал голов на больше каждой из команд. Напомним, что эти клубы уже встречались между собой в рамках нынешнего чемпионата, тогда, в первом круге, команды с запасом перебили предлагаемый букмекерами тотал. Сейчас, когда над командами не довлеет результат, вполне вероятно, что они сделают это еще раз, тем более, что молодые футболисты захотят проявить себя, чтобы заработать место в основе. Относительно фаворита этого противостояния, здесь мы солидарны с букмекерами, которые полагают, что все же хозяева поля являются небольшими фаворитами в этом матче. Однако от ставок на исход мы воздержимся, так как пока непонятно, какие именно составы выставят менеджеры на эту игру. Несмотря на низкие тоталы нарушений и желтых карточек, мы полагаем, что игра вряд ли будет грубой, так как у футболистов нет мотивации на этот матч, а просто так грубить и ломать соперника никто не будет. Атакующий футбол, в который играют команды, предполагает большое количество угловых, мы думаем, что предложенный тотал угловых команды перебью, поэтому советуем ставить угловые в матчи на больше.

«Вест Хэм Юнайтед»

Несмотря на то, что футбольный клуб Вест Хэм Юнайтед сохраняет за собой высокое седьмое место в чемпионате, это связано в первую очередь с великолепным стартом сезона, а во вторую с тем, что многие оппоненты демонстрируют слабые результаты и не могут догнать хозяев. Сама же команда сейчас пребывает не в лучшей форме, так как выиграть не получается уже девять туров. В них футбольный клуб Вест Хэм Юнайтед пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Причем, три поражения были на своем поле. Теперь отставание от шестого места увеличилось до непреодолимых девяти очков, а команды снизу начали наступать на пятки. Потерю формы можно объяснить тем, что после хорошего старта сезона к главному тренеру начали проявлять интерес более богатые команды, так что неигровые моменты стали отвлекать от подготовки, что привело к потере результатов. Так что, сенсационной квалификации в еврокубки не будет, а команде придется довольствоваться финишем в середине турнирной таблицы. Среди игроков основы у хозяев нет травмированных.



«Астон Вилла»

Мало кто ожидал, что всегда стабильный и прагматичный футбольный клуб Астон Вилла в этом сезоне будет бороться за выживание в дивизионе. Команда всегда ранее показывала скучный футбол, делая ставку на тотальную оборону, и это позволяло постоянно находиться в середине таблицы. Но, летом ушло много футболистов оборонительного плана, играющих ключевую роль, так что гости стали намного больше пропускать, а ведь игра в нападении лучше не стала. Так что, сейчас футбольный клуб Астон Вилла идет лишь третьим с конца, а главный тренер делает все возможное, чтобы покинуть зону вылета. Во время зимнего трансферного окна ряды гостей пополнили три опытных защитника, так что с их помощью главный тренер надеется навести порядок в обороне. Ведь в последних семи турах футбольный клуб Астон Вилла взял только пять очков, регулярно пропуская в каждом поединке. Травмированы только два полузащитника, но важной роли при данном наставнике они не играют.

Статистика и личные встречи

Футбольный матч, в котором примет участие команда Вест Хэм Юнайтед и команда Астон Вилла не вызвал у наших экспертов особой сложности при прогнозировании. Дело в том, что между собой будут встречаться лидер чемпионата и аутсайдер. Если хозяева поля еще имеют отличные шансы на продолжение борьбы в чемпионате за золотые медали, то гости уже потеряли надежду на спасение, команда готовится к следующему сезону, который она начнет в низшей лиге. Исходя из этого, эксперты нашего портала не видят никаких проблем, которые могут возникнуть у хозяев поля в этом матче, в принципе, никаких сомнений в том, кто именно победит в этой игре у нас нет, осталось лишь определить, с каким преимуществом футболисты команды Вест Хэм Юнайтед одержат победу. Менеджер гостей говорил, что не собирается играть в оборонительный футбол со своими соперниками, так как в этом абсолютно нет необходимости, лучше сыграть на контратаках и постараться забить, чем весь матч жаться к своим воротам, не создав ни одного опасного момента, а потом все равно проиграть. Мы думаем, что игра будет идти на встречных курсах, и шансы на забитые мячи будут у футболистов обеих команд. Команда Вест Хэм Юнайтед непременно должна побеждать в этом матче, так как лучше соперника для сохранения лидирующих позиций в турнирной таблице и придумать нельзя. Помимо свои прогнозов на исход этого матча, эксперты нашего ресурса постарались предложить интересные прогнозы на статистику, кстати, ставки на статистику можно делать не только до, но и по ходу матча, что делать беттинг еще более удобным.

«Вест Хэм Юнайтед» — «Астон Вилла»: кто фаворит грядущей встречи?

Вест Хэм Юнайтед — Астон Вилла. Прогноз на футбол (11.02.24)

Наши эксперты неоднократно говорили о том, что команда Вест Хэм Юнайтед в нынешнем сезоне является образцом футбольной машины, способной обыграть любой клуб, независимо от званий и титулов. Поэтому противостояние команды Вест Хэм Юнайтед и команды Астон Вилла вызвало такой ажиотаж не только в СМИ, но и среди любителей футбола и футбольных болельщиков. Оба клуба проводят один из лучших сезонов, однако, если для гостей выступления на высоком уровне являются делом привычным, то хозяева поля впервые выдают такие отличные результаты. Естественно, команда Астон Вилла является фаворитом этого противостояния, однако наши эксперты рекомендуют делать ставки на плюсовой гандикап хозяев поля, а самые отчаянные бетторы могут делать ставки на то, что команда Вест Хэм Юнайтед не проиграет в этом матче или вообще победит. Потенциал у хозяев поля просто сумасшедший, поэтому мы с нетерпением ждем начала этого противостояния. Общий тотал голов в матче просто необходимо играть на больше, так как между собой встретятся лучшие атаки чемпионата, и не только общий тотал голов на больше, но и индивидуальный тотал голов каждого клуба тоже на больше. Угловые: команды подают их много, причем, каждый из соперников может перебить индивидуальный тотал угловых, предложенный букмекерами, поэтому этот параметр мы рекомендуем играть на больше. А вот фолы и желтые карточки мы советуем пропустить, так как в этом матче непонятно, как будут вести себя команды. Стоит сказать, что по статистике команда Вест Хэм Юнайтед и команда Астон Вилла не относятся к грубиянам чемпионата, однако в таком противостоянии может случиться всякое, поэтому мы советуем пропустить эти ставки.

Вест Хэм Юнайтед — Астон Вилла: гости способны удивить фаворита

В матче команды Вест Хэм Юнайтед и команды Астон Вилла, которые сыграют между собой в рамках чемпионата, эксперты нашего ресурса смогли найти множество интересных предложений букмекеров. Дело в том, что принято считать, что противостояние этих футбольных команд – центральное противостояние чемпионата, поэтому букмекеры предлагают большой объем ставок, включая ставки на статистику футболистов и т.д. надеемся, что букмекеры не ограничатся подобными ставками в доматчевой линии, а также предложат эти ставки по ходу матча. Напомним, что сейчас букмекеры все активнее стараются предложить что-то новое. И этим новым в последнее время стали ставки на статистику по ходу игры. Благодаря этому, а также опираясь на наш анализ того или иного футбольного матча, можно делать ставки по ходу игры, в зависимо от того, что происходит на футбольном поле. Мы надеемся, что наши предложения на матч команды Вест Хэм Юнайтед и команды Астон Вилла окажутся полезными, и позволят неплохо обыграть букмекеров.

По мнению спортивных экспертов, в футбольном поединке Вест Хэм Юнайтед — Астон Вилла победа хозяев является самым очевидным исходом, так что на него можно смело делать ставку.

Вест Хэм Юнайтед – Астон Вилла: статистика и история личных встреч

Эксперты нашего ресурса всегда тщательно отслеживают статистические данные футбольных матчей. Это позволяет нам проводить более тщательный анализ линии букмекерских контор в поисках интересных ставок с высоким процентом проходимости. В матче команды Вест Хэм Юнайтед и команды Вест Хэм Юнайтед, наши эксперты смогли найти ряд интересных предложений в букмекерских конторах. Все наши соображения относительно этого матча мы изложили ниже. Мы думаем, что в этом матче можно будет сделать интересные ставки не только до его начала, но и по ходу игры. Напомним, что сейчас практически все букмекерские конторы предлагают большой выбор ставок по ходу игры, среди которых есть ставки не только на основные исходы матча, но и на статистику. Учитывая мнения наших экспертов, а также зная предложения букмекерских контор до начала матча, можно выгодно сделать ставки по ходу игры. При некоторых раскладах, можно рискнуть небольшой суммой, но в итоге поднять солидный выигрыш. Относительно ожиданий от игры, мы думаем, что футболисты обеих команд постараются сыграть на максимум своих возможностей, поэтому мы ждем интересный и результативный матч, тем более что в СМИ говорят о том, что существенных проблем с составом нет ни у одной, ни у другой команды. Так что, ждем интересного матча, исход которого будет напрямую зависеть от желания и старания футболистов команды Вест Хэм Юнайтед и команды Астон Вилла.