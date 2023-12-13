Йебенс/Франтцен — Гиртц/Оберлеитнер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.02.24)

Йебенс/Франтцен — Гиртц/Оберлеитнер (13-го февраля 2024 года), ставки и коэффициенты

13-го февраля 2024 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Йебенс/Франтцен , а противостоять в этом поединке будет Гиртц/Оберлеитнер.



Буквально несколько дней назад Йебенс/Франтцен и Гиртц/Оберлеитнер играли свои матчи, а теперь уже 13-го февраля 2024 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 14:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Йебенс/Франтцен имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Йебенс/Франтцен — Гиртц/Оберлеитнер:

Йебенс/Франтцен имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 13-го февраля 2024 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Гиртц/Оберлеитнер. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Йебенс/Франтцен имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Йебенс/Франтцен

Этот турнир Йебенс/Франтцен проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Йебенс/Франтцен может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Йебенс/Франтцен однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Йебенс/Франтцен имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Йебенс/Франтцен левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Йебенс/Франтцен хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Гиртц/Оберлеитнер

Гиртц/Оберлеитнер имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Гиртц/Оберлеитнер уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Гиртц/Оберлеитнер умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Гиртц/Оберлеитнер обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Гиртц/Оберлеитнер проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Челленджер, Йебенс/Франтцен — Гиртц/Оберлеитнер

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Йебенс/Франтцен и Гиртц/Оберлеитнер впервые будут встречаться между собой. Если Йебенс/Франтцен уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Гиртц/Оберлеитнер пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Йебенс/Франтцен демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Йебенс/Франтцен – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Йебенс/Франтцен — Гиртц/Оберлеитнер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.02.24)

Йебенс/Франтцен

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Йебенс/Франтцен выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Йебенс/Франтцен всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Йебенс/Франтцен уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Йебенс/Франтцен занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Йебенс/Франтцен больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Йебенс/Франтцен имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Гиртц/Оберлеитнер

Гиртц/Оберлеитнер лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Гиртц/Оберлеитнер играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Гиртц/Оберлеитнер начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Гиртц/Оберлеитнер выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Гиртц/Оберлеитнер сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Йебенс/Франтцен — Гиртц/Оберлеитнер Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Йебенс/Франтцен и Гиртц/Оберлеитнер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Йебенс/Франтцен и Гиртц/Оберлеитнер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Йебенс/Франтцен и Гиртц/Оберлеитнер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Йебенс/Франтцен и Гиртц/Оберлеитнер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Йебенс/Франтцен — Гиртц/Оберлеитнер: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Йебенс/Франтцен и Гиртц/Оберлеитнер, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Йебенс/Франтцен и Гиртц/Оберлеитнер уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Йебенс/Франтцен — Гиртц/Оберлеитнер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Йебенс/Франтцен и Гиртц/Оберлеитнер. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Йебенс/Франтцен и для Гиртц/Оберлеитнер, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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