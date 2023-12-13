Сан-Диего Стэйт Ацстек — Колорадо Стэйт Рэмз. Прогноз, ставки на матч(14.02.24)

Прогноз и ставка на матч Сан-Диего Стэйт Ацстек — Колорадо Стэйт Рэмз 14 февраля

14 февраля в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек примет соперника по национальному первенству Колорадо Стэйт Рэмз.



В последней встрече баскетбольных клубов Сан-Диего Стэйт Ацстек и Колорадо Стэйт Рэмз сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 14 февраля попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 05:00 по МСК.



Сан-Диего Стэйт Ацстек — Колорадо Стэйт Рэмз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Сан-Диего Стэйт Ацстек — Колорадо Стэйт Рэмз назначен на 14 февраля, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 05:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Сан-Диего Стэйт Ацстек

Летом баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Колорадо Стэйт Рэмз

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Колорадо Стэйт Рэмз на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз на матч Сан-Диего Стэйт Ацстек — Колорадо Стэйт Рэмз

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Сан-Диего Стэйт Ацстек — Колорадо Стэйт Рэмз, запланированного на 14 февраля. На площадке игроки обеих команд появятся в 05:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Сан-Диего Стэйт Ацстек и Колорадо Стэйт Рэмз предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек.



Сан-Диего Стэйт Ацстек — Колорадо Стэйт Рэмз. Прогноз, ставки на матч(14.02.24)

Сан-Диего Стэйт Ацстек

В последние годы Сан-Диего Стэйт Ацстек является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Колорадо Стэйт Рэмз

После того, как баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Сан-Диего Стэйт Ацстек — Колорадо Стэйт Рэмз Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Сан-Диего Стэйт Ацстек — Колорадо Стэйт Рэмз, который должен пройти 14 февраля в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Сан-Диего Стэйт Ацстек — Колорадо Стэйт Рэмз: соперники не будут долго запрягать

Баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Колорадо Стэйт Рэмз также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сан-Диего Стэйт Ацстек — Колорадо Стэйт Рэмз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Колорадо Стэйт Рэмз получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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