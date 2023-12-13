Бехнер/Рей Гарсия — Аншба/Хобгарски. Прогноз, ставки на матч. ITF (14.02.24)

14-го февраля в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бехнер/Рей Гарсия , а противостоять в этом поединке будет Аншба/Хобгарски.



Теннисное противостояние Бехнер/Рей Гарсия — Аншба/Хобгарски пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 14-го февраля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 16:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Бехнер/Рей Гарсия является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бехнер/Рей Гарсия — Аншба/Хобгарски:

Бехнер/Рей Гарсия имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 14-го февраля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Аншба/Хобгарски. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Бехнер/Рей Гарсия имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Бехнер/Рей Гарсия

В большинстве своих выигранных поединков Бехнер/Рей Гарсия берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Бехнер/Рей Гарсия с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Бехнер/Рей Гарсия сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Бехнер/Рей Гарсия также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Аншба/Хобгарски

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Аншба/Хобгарски на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Аншба/Хобгарски демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Аншба/Хобгарски имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Аншба/Хобгарски намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Аншба/Хобгарски не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Аншба/Хобгарски будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Аншба/Хобгарски и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Аншба/Хобгарски умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Бехнер/Рей Гарсия — Аншба/Хобгарски. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Бехнер/Рей Гарсия и Аншба/Хобгарски. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Бехнер/Рей Гарсия и Аншба/Хобгарски продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Бехнер/Рей Гарсия — Аншба/Хобгарски (14-го февраля), ставки и коэффициенты

Бехнер/Рей Гарсия

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бехнер/Рей Гарсия выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бехнер/Рей Гарсия всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бехнер/Рей Гарсия уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бехнер/Рей Гарсия занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бехнер/Рей Гарсия больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бехнер/Рей Гарсия имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Аншба/Хобгарски

Аншба/Хобгарски лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Аншба/Хобгарски играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Аншба/Хобгарски начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Аншба/Хобгарски выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Аншба/Хобгарски сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Бехнер/Рей Гарсия — Аншба/Хобгарски Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бехнер/Рей Гарсия и Аншба/Хобгарски начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бехнер/Рей Гарсия и Аншба/Хобгарски показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бехнер/Рей Гарсия и Аншба/Хобгарски провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бехнер/Рей Гарсия и Аншба/Хобгарски действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бехнер/Рей Гарсия — Аншба/Хобгарски: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Бехнер/Рей Гарсия и Аншба/Хобгарски, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Бехнер/Рей Гарсия сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Аншба/Хобгарски имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Бехнер/Рей Гарсия – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Бехнер/Рей Гарсия и Аншба/Хобгарски на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бехнер/Рей Гарсия — Аншба/Хобгарски. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бехнер/Рей Гарсия и Аншба/Хобгарски. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бехнер/Рей Гарсия и для Аншба/Хобгарски, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-762878-prognoz-na-match-vit-kopriva-loran-lokoli-ot-eksperta-13-02-24/