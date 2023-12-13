«Эрик Тюдор (США)» – «Луис Карабальо Рамос (П-Рик)». 16.02.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Эрик Тюдор (США) проведет 16 февраля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Луис Карабальо Рамос (П-Рик). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 02:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Эрик Тюдор (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 16 февраля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Луис Карабальо Рамос (П-Рик), так что вряд ли в 02:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эрик Тюдор (США) — Луис Карабальо Рамос (П-Рик):

победа Эрик Тюдор (США) – 1.06, ничья – 26, победа Луис Карабальо Рамос (П-Рик) – 10.1

Прогноз на матч Эрик Тюдор (США) – Луис Карабальо Рамос (П-Рик) Бои, титульный бой, 16 февраля :

По коэффициенту 1.06 ставить на то, что выиграет Эрик Тюдор (США) не очень выгодно, а вот Луис Карабальо Рамос (П-Рик) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 10.1.

История личных встреч

Эрик Тюдор (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Эрик Тюдор (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Эрик Тюдор (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Эрик Тюдор (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Эрик Тюдор (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Эрик Тюдор (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Эрик Тюдор (США) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Луис Карабальо Рамос (П-Рик) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Луис Карабальо Рамос (П-Рик) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Луис Карабальо Рамос (П-Рик) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Луис Карабальо Рамос (П-Рик) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Луис Карабальо Рамос (П-Рик) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Эрик Тюдор (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Эрик Тюдор (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Эрик Тюдор (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Эрик Тюдор (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Луис Карабальо Рамос (П-Рик) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Луис Карабальо Рамос (П-Рик) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Луис Карабальо Рамос (П-Рик) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Луис Карабальо Рамос (П-Рик) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Эрик Тюдор (США) – Луис Карабальо Рамос (П-Рик) 16.02.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Эрик Тюдор (США) и Луис Карабальо Рамос (П-Рик) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Эрик Тюдор (США) и Луис Карабальо Рамос (П-Рик). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Эрик Тюдор (США) и Луис Карабальо Рамос (П-Рик) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Эрик Тюдор (США) и Луис Карабальо Рамос (П-Рик) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Эрик Тюдор (США) — Луис Карабальо Рамос (П-Рик) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Луис Карабальо Рамос (П-Рик) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Эрик Тюдор (США) — Луис Карабальо Рамос (П-Рик) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Луис Карабальо Рамос (П-Рик), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Эрик Тюдор (США)

Свою самую выдающуюся победу Эрик Тюдор (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Эрик Тюдор (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Эрик Тюдор (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Эрик Тюдор (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Эрик Тюдор (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Луис Карабальо Рамос (П-Рик)

Луис Карабальо Рамос (П-Рик) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Луис Карабальо Рамос (П-Рик) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Луис Карабальо Рамос (П-Рик) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Луис Карабальо Рамос (П-Рик) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Луис Карабальо Рамос (П-Рик) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Эрик Тюдор (США) — Луис Карабальо Рамос (П-Рик). Прогноз и ставки на матч. Бои 16 февраля

Несмотря на то, что Эрик Тюдор (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Луис Карабальо Рамос (П-Рик) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Эрик Тюдор (США) и Луис Карабальо Рамос (П-Рик), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Эрик Тюдор (США) выиграет с помощью нокаута.

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