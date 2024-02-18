«Тайсон Фьюри (Вел)» – «Александр Усик (Укр)». 18.02.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 18-го февраля состоится интересный поединок Тайсон Фьюри (Вел) — Александр Усик (Укр), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 18-го февраля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Тайсон Фьюри (Вел) — Александр Усик (Укр). Это будет продолжаться вплоть до 01:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тайсон Фьюри (Вел) — Александр Усик (Укр):

победа Тайсон Фьюри (Вел) – 1.77, ничья – 17.5, победа Александр Усик (Укр) – 2.295

Прогноз на матч Тайсон Фьюри (Вел) – Александр Усик (Укр) Тайсон Фьюри vs Александр Усик, титульный бой, 18-го февраля :

Из-за того, что все ставят на то, что Тайсон Фьюри (Вел) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.77. А котировка на то, что Александр Усик (Укр) будет сильнее повысилась до 2.295.

История личных встреч

В свои 32 года Тайсон Фьюри (Вел) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Тайсон Фьюри (Вел) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Тайсон Фьюри (Вел) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Тайсон Фьюри (Вел) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Тайсон Фьюри (Вел) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Александр Усик (Укр) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Александр Усик (Укр) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Александр Усик (Укр) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Александр Усик (Укр) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Александр Усик (Укр) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Тайсон Фьюри (Вел) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Тайсон Фьюри (Вел) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Тайсон Фьюри (Вел) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Тайсон Фьюри (Вел) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Тайсон Фьюри (Вел) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Тайсон Фьюри (Вел) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Александр Усик (Укр) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Александр Усик (Укр) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Александр Усик (Укр) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Александр Усик (Укр) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Тайсон Фьюри (Вел) – Александр Усик (Укр) 18.02.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Тайсон Фьюри (Вел) и Александр Усик (Укр). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Тайсон Фьюри (Вел) и Александр Усик (Укр). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Тайсон Фьюри (Вел) и Александр Усик (Укр) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Тайсон Фьюри (Вел) и Александр Усик (Укр) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Тайсон Фьюри (Вел) легко справится с таким соперником, как Александр Усик (Укр). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Тайсон Фьюри (Вел) — Александр Усик (Укр) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Александр Усик (Укр) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Тайсон Фьюри (Вел)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Тайсон Фьюри (Вел) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Тайсон Фьюри (Вел) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Тайсон Фьюри (Вел) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Тайсон Фьюри (Вел) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Александр Усик (Укр)

На данный момент Александр Усик (Укр) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Александр Усик (Укр) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Александр Усик (Укр) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Александр Усик (Укр) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Александр Усик (Укр) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Тайсон Фьюри (Вел) — Александр Усик (Укр). Прогноз и ставки на матч. Тайсон Фьюри vs Александр Усик 18-го февраля

Никто не сомневается, что Тайсон Фьюри (Вел) намного сильнее, чем Александр Усик (Укр), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Тайсон Фьюри (Вел) — Александр Усик (Укр) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Тайсон Фьюри (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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