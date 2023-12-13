«Магомед Сулумов (Рос)» – «Александр Сарнавский (Рос)». 23.02.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Магомед Сулумов (Рос) — Александр Сарнавский (Рос) на 23-го февраля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Магомед Сулумов (Рос) и Александр Сарнавский (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 23:00.

В 23:00 по московскому времени Магомед Сулумов (Рос) и Александр Сарнавский (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 23-го февраля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Магомед Сулумов (Рос) и Александр Сарнавский (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Магомед Сулумов (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Магомед Сулумов (Рос) — Александр Сарнавский (Рос):

победа Магомед Сулумов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Александр Сарнавский (Рос) – 0

Прогноз на матч Магомед Сулумов (Рос) – Александр Сарнавский (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23-го февраля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Магомед Сулумов (Рос) не очень выгодно, а вот Александр Сарнавский (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Магомед Сулумов (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Магомед Сулумов (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Магомед Сулумов (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Магомед Сулумов (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Магомед Сулумов (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Александр Сарнавский (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Александр Сарнавский (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Александр Сарнавский (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Александр Сарнавский (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Александр Сарнавский (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Магомед Сулумов (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Магомед Сулумов (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Магомед Сулумов (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Магомед Сулумов (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Александр Сарнавский (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Александр Сарнавский (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Александр Сарнавский (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Александр Сарнавский (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Александр Сарнавский (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Александр Сарнавский (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Александр Сарнавский (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Магомед Сулумов (Рос) – Александр Сарнавский (Рос) 23.02.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Магомед Сулумов (Рос) и Александр Сарнавский (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Магомед Сулумов (Рос) и Александр Сарнавский (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Магомед Сулумов (Рос) и Александр Сарнавский (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Магомед Сулумов (Рос) и Александр Сарнавский (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Магомед Сулумов (Рос) — Александр Сарнавский (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Магомед Сулумов (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Магомед Сулумов (Рос) — Александр Сарнавский (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Александр Сарнавский (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Магомед Сулумов (Рос)

Магомед Сулумов (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Магомед Сулумов (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Магомед Сулумов (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Магомед Сулумов (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Магомед Сулумов (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Александр Сарнавский (Рос)

Сейчас Александр Сарнавский (Рос) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Александр Сарнавский (Рос) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Александр Сарнавский (Рос) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Александр Сарнавский (Рос) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Александр Сарнавский (Рос) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Магомед Сулумов (Рос) — Александр Сарнавский (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23-го февраля

На титульный бой Магомед Сулумов (Рос) — Александр Сарнавский (Рос) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Магомед Сулумов (Рос) и Александр Сарнавский (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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