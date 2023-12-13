«Рональд Парадайзер (Свк)» – «Аттила Коркмаз (Гер)». 02.03.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 02-го марта 2024 года должен состояться бой Рональд Парадайзер (Свк) — Аттила Коркмаз (Гер), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Рональд Парадайзер (Свк) и Аттила Коркмаз (Гер) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 02-го марта 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Рональд Парадайзер (Свк) — Аттила Коркмаз (Гер). Это будет продолжаться вплоть до 20:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рональд Парадайзер (Свк) — Аттила Коркмаз (Гер):

победа Рональд Парадайзер (Свк) – 0, ничья – 0, победа Аттила Коркмаз (Гер) – 0

Прогноз на матч Рональд Парадайзер (Свк) – Аттила Коркмаз (Гер) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 02-го марта 2024 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Рональд Парадайзер (Свк) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Аттила Коркмаз (Гер) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Рональд Парадайзер (Свк) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Рональд Парадайзер (Свк) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Рональд Парадайзер (Свк) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Рональд Парадайзер (Свк) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Аттила Коркмаз (Гер) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Аттила Коркмаз (Гер) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Аттила Коркмаз (Гер) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Аттила Коркмаз (Гер) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Аттила Коркмаз (Гер) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Рональд Парадайзер (Свк) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Рональд Парадайзер (Свк) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Рональд Парадайзер (Свк) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Рональд Парадайзер (Свк) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Рональд Парадайзер (Свк) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Рональд Парадайзер (Свк) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Аттила Коркмаз (Гер) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Аттила Коркмаз (Гер) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Аттила Коркмаз (Гер) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Аттила Коркмаз (Гер) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Аттила Коркмаз (Гер), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Рональд Парадайзер (Свк) – Аттила Коркмаз (Гер) 02.03.24

Появление на ринге таких бойцов, как Рональд Парадайзер (Свк) и Аттила Коркмаз (Гер) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Рональд Парадайзер (Свк) и Аттила Коркмаз (Гер). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Рональд Парадайзер (Свк) и Аттила Коркмаз (Гер) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Рональд Парадайзер (Свк) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Аттила Коркмаз (Гер) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Рональд Парадайзер (Свк) будет намного сильнее, чем Аттила Коркмаз (Гер), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Рональд Парадайзер (Свк) — Аттила Коркмаз (Гер) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Аттила Коркмаз (Гер).

Рональд Парадайзер (Свк)

Так как Рональд Парадайзер (Свк) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Рональд Парадайзер (Свк) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Рональд Парадайзер (Свк) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Рональд Парадайзер (Свк) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Аттила Коркмаз (Гер)

На данный момент Аттила Коркмаз (Гер) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Аттила Коркмаз (Гер) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Аттила Коркмаз (Гер) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Аттила Коркмаз (Гер) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Аттила Коркмаз (Гер) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Рональд Парадайзер (Свк) — Аттила Коркмаз (Гер). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 02-го марта 2024 года

Так как Рональд Парадайзер (Свк) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Аттила Коркмаз (Гер).

Статистика и личные встречи

Рональд Парадайзер (Свк) сейчас находится на пике формы, так что Аттила Коркмаз (Гер) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Рональд Парадайзер (Свк).

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