«Джонатан Гонсалес (П-Рик)» – «Рене Сантьяго (П-Рик)». 03.03.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 03.03.2024 должен состояться бой Джонатан Гонсалес (П-Рик) — Рене Сантьяго (П-Рик), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 02:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джонатан Гонсалес (П-Рик) и Рене Сантьяго (П-Рик) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Джонатан Гонсалес (П-Рик) обладает несколькими чемпионскими титулами и 03.03.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Рене Сантьяго (П-Рик), так что вряд ли в 02:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джонатан Гонсалес (П-Рик) — Рене Сантьяго (П-Рик):

победа Джонатан Гонсалес (П-Рик) – 1.18, ничья – 17, победа Рене Сантьяго (П-Рик) – 5.11

Прогноз на матч Джонатан Гонсалес (П-Рик) – Рене Сантьяго (П-Рик) Бои, титульный бой, 03.03.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Джонатан Гонсалес (П-Рик) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.18. А котировка на то, что Рене Сантьяго (П-Рик) будет сильнее повысилась до 5.11.

История личных встреч

В свои 32 года Джонатан Гонсалес (П-Рик) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джонатан Гонсалес (П-Рик) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джонатан Гонсалес (П-Рик) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джонатан Гонсалес (П-Рик) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джонатан Гонсалес (П-Рик) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Рене Сантьяго (П-Рик) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Рене Сантьяго (П-Рик) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Рене Сантьяго (П-Рик) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Рене Сантьяго (П-Рик) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Рене Сантьяго (П-Рик) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Джонатан Гонсалес (П-Рик) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Джонатан Гонсалес (П-Рик) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Джонатан Гонсалес (П-Рик) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Джонатан Гонсалес (П-Рик) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Джонатан Гонсалес (П-Рик) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Рене Сантьяго (П-Рик) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Рене Сантьяго (П-Рик) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Рене Сантьяго (П-Рик) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Рене Сантьяго (П-Рик) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Джонатан Гонсалес (П-Рик) – Рене Сантьяго (П-Рик) 03.03.24

Появление на ринге таких бойцов, как Джонатан Гонсалес (П-Рик) и Рене Сантьяго (П-Рик) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джонатан Гонсалес (П-Рик) и Рене Сантьяго (П-Рик). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джонатан Гонсалес (П-Рик) и Рене Сантьяго (П-Рик). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джонатан Гонсалес (П-Рик) и Рене Сантьяго (П-Рик) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джонатан Гонсалес (П-Рик) и Рене Сантьяго (П-Рик) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Джонатан Гонсалес (П-Рик) сейчас находится на пике формы, так что Рене Сантьяго (П-Рик) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джонатан Гонсалес (П-Рик).

На чемпионский бой Джонатан Гонсалес (П-Рик) — Рене Сантьяго (П-Рик) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Рене Сантьяго (П-Рик), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джонатан Гонсалес (П-Рик)

Джонатан Гонсалес (П-Рик) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Джонатан Гонсалес (П-Рик) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Джонатан Гонсалес (П-Рик) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Джонатан Гонсалес (П-Рик) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Джонатан Гонсалес (П-Рик) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Рене Сантьяго (П-Рик)

Сейчас Рене Сантьяго (П-Рик) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Рене Сантьяго (П-Рик) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Рене Сантьяго (П-Рик) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Рене Сантьяго (П-Рик) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Рене Сантьяго (П-Рик) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Джонатан Гонсалес (П-Рик) — Рене Сантьяго (П-Рик). Прогноз и ставки на матч. Бои 03.03.2024

Никто не сомневается, что Джонатан Гонсалес (П-Рик) намного сильнее, чем Рене Сантьяго (П-Рик), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джонатан Гонсалес (П-Рик) и Рене Сантьяго (П-Рик), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джонатан Гонсалес (П-Рик) выиграет с помощью нокаута.

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