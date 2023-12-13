Хикару Шираиши — Стефанос Сакелларидис: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз и ставка на матч Хикару Шираиши — Стефанос Сакелларидис 16-го марта 2024 года

16-го марта 2024 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Хикару Шираиши , а противостоять в этом поединке будет Стефанос Сакелларидис.



16-го марта 2024 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Хикару Шираиши и Стефанос Сакелларидис. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 04:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Хикару Шираиши может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хикару Шираиши — Стефанос Сакелларидис:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 16-го марта 2024 года откроет его противостояние Хикару Шираиши — Стефанос Сакелларидис. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 04:00 по МСК, то есть до начала игры. Хикару Шираиши и Стефанос Сакелларидис отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Стефанос Сакелларидис может гордиться семью победами, а вот Хикару Шираиши имеет только пять выигранных встреч.

Хикару Шираиши

Пока Хикару Шираиши не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Хикару Шираиши находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Хикару Шираиши будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Хикару Шираиши довольно неплохо играет на данном покрытии.



Стефанос Сакелларидис

Стефанос Сакелларидис имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Стефанос Сакелларидис уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Стефанос Сакелларидис умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Стефанос Сакелларидис обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Стефанос Сакелларидис проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Хикару Шираиши — Стефанос Сакелларидис

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Хикару Шираиши — Стефанос Сакелларидис (16-го марта 2024 года), ставки и коэффициенты

Хикару Шираиши

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Хикару Шираиши, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Хикару Шираиши уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Хикару Шираиши старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Хикару Шираиши, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Хикару Шираиши не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Хикару Шираиши все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Хикару Шираиши точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Стефанос Сакелларидис

В этом сезоне Стефанос Сакелларидис не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Стефанос Сакелларидис сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Стефанос Сакелларидис допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Стефанос Сакелларидис допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Стефанос Сакелларидис демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Хикару Шираиши — Стефанос Сакелларидис Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Хикару Шираиши и Стефанос Сакелларидис начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Хикару Шираиши и Стефанос Сакелларидис показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Хикару Шираиши и Стефанос Сакелларидис провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Хикару Шираиши и Стефанос Сакелларидис действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Хикару Шираиши — Стефанос Сакелларидис: кто пройдет в следующий раунд?

Хикару Шираиши и Стефанос Сакелларидис которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Хикару Шираиши имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Стефанос Сакелларидис хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Хикару Шираиши. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Стефанос Сакелларидис умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Хикару Шираиши довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Стефанос Сакелларидис вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Хикару Шираиши.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хикару Шираиши — Стефанос Сакелларидис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Хикару Шираиши и Стефанос Сакелларидис букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Хикару Шираиши и Стефанос Сакелларидис проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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