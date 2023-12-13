Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Хуан Карлос Прадо Анджело. Прогноз, ставки на матч (18.03.24)

18-го марта 2024 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио , а противостоять в этом поединке будет Хуан Карлос Прадо Анджело.



Судья теннисного матча Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Хуан Карлос Прадо Анджело должен дать знак о старте игры в 16:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 18-го марта 2024 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Хуан Карлос Прадо Анджело более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио имеет четыре победы, то Хуан Карлос Прадо Анджело может похвастаться лишь двумя победами.



Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Хуан Карлос Прадо Анджело. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Хуан Карлос Прадо Анджело, которая пройдет 18-го марта 2024 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 16:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио

На данный момент Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио будет более тщательно готовиться к поединку.



Хуан Карлос Прадо Анджело

На этом турнире Хуан Карлос Прадо Анджело выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Хуан Карлос Прадо Анджело снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Хуан Карлос Прадо Анджело чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Хуан Карлос Прадо Анджело уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Хуан Карлос Прадо Анджело зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Челленджер, Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Хуан Карлос Прадо Анджело

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Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Хуан Карлос Прадо Анджело (18-го марта 2024 года), ставки и коэффициенты

Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио

Несмотря на внушительный возраст, Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Хуан Карлос Прадо Анджело

В этом сезоне Хуан Карлос Прадо Анджело не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Хуан Карлос Прадо Анджело сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Хуан Карлос Прадо Анджело допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Хуан Карлос Прадо Анджело допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Хуан Карлос Прадо Анджело демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Хуан Карлос Прадо Анджело Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Хуан Карлос Прадо Анджело, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Хуан Карлос Прадо Анджело играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио, и Хуан Карлос Прадо Анджело неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Хуан Карлос Прадо Анджело: андердог способен удивить фаворита

Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Хуан Карлос Прадо Анджело которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Хуан Карлос Прадо Анджело хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Хуан Карлос Прадо Анджело умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Хуан Карлос Прадо Анджело вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Хуан Карлос Прадо Анджело. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Хуан Карлос Прадо Анджело, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-767579-prognoz-na-match-alisa-vasileva-kseniya-mescheryakova-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-18-03-24/