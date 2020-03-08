Южная Джорджия Иглз — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. Прогноз, ставки на матч. NCAA (10.03.20)

10-го марта в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Южная Джорджия Иглз примет соперника по национальному первенству Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз.



10-го марта состоится баскетбольный матч Южная Джорджия Иглз – Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 02:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Южная Джорджия Иглз уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Южная Джорджия Иглз — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Южная Джорджия Иглз — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз состоится 10-го марта в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 02:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Южная Джорджия Иглз, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Южная Джорджия Иглз

К данному поединку баскетбольный клуб Южная Джорджия Иглз подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Южная Джорджия Иглз играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Южная Джорджия Иглз подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

NCAA, Южная Джорджия Иглз — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Южная Джорджия Иглз — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз, запланированного на 10-го марта. На площадке игроки обеих команд появятся в 02:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Южная Джорджия Иглз и Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Южная Джорджия Иглз.



Южная Джорджия Иглз — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. Прогноз, ставки на матч(10.03.20)

Южная Джорджия Иглз

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Южная Джорджия Иглз начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

После того, как баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Южная Джорджия Иглз — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Южная Джорджия Иглз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 10-го марта сыграет матч против БК Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Южная Джорджия Иглз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Южная Джорджия Иглз — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз: снова ждем результативной игры

В этом сезоне баскетбольный клуб Южная Джорджия Иглз играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Южная Джорджия Иглз уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Южная Джорджия Иглз хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Южная Джорджия Иглз — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Южная Джорджия Иглз является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Южная Джорджия Иглз проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Южная Джорджия Иглз нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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