«Оскар Вальдес (Мек)» – «Лиам Вилсон (Авс)». 30.03.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Оскар Вальдес (Мек) — Лиам Вилсон (Авс) на 30.03.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Оскар Вальдес (Мек) и Лиам Вилсон (Авс) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 05:00.

Стало известно, что именно 30.03.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Оскар Вальдес (Мек) — Лиам Вилсон (Авс). По Москве начало данного поединка будет в 05:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оскар Вальдес (Мек) — Лиам Вилсон (Авс):

победа Оскар Вальдес (Мек) – 0, ничья – 0, победа Лиам Вилсон (Авс) – 0

Прогноз на матч Оскар Вальдес (Мек) – Лиам Вилсон (Авс) Бои, титульный бой, 30.03.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Оскар Вальдес (Мек) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Лиам Вилсон (Авс) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Оскар Вальдес (Мек) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Оскар Вальдес (Мек) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Оскар Вальдес (Мек) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Оскар Вальдес (Мек) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Оскар Вальдес (Мек) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Оскар Вальдес (Мек) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Оскар Вальдес (Мек) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Лиам Вилсон (Авс) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Лиам Вилсон (Авс) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Лиам Вилсон (Авс) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Лиам Вилсон (Авс) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Лиам Вилсон (Авс) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Оскар Вальдес (Мек) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Оскар Вальдес (Мек) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Оскар Вальдес (Мек) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Оскар Вальдес (Мек) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Оскар Вальдес (Мек) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Лиам Вилсон (Авс) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Лиам Вилсон (Авс) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Лиам Вилсон (Авс) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Лиам Вилсон (Авс) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Лиам Вилсон (Авс) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Лиам Вилсон (Авс) должен задуматься о своей обороне.

Оскар Вальдес (Мек) – Лиам Вилсон (Авс) 30.03.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Оскар Вальдес (Мек) и Лиам Вилсон (Авс). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Оскар Вальдес (Мек) и Лиам Вилсон (Авс) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Оскар Вальдес (Мек) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Лиам Вилсон (Авс) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Оскар Вальдес (Мек) и Лиам Вилсон (Авс) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Оскар Вальдес (Мек) в данный момент сильнее, нежели Лиам Вилсон (Авс), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Оскар Вальдес (Мек)

Свою самую выдающуюся победу Оскар Вальдес (Мек) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Оскар Вальдес (Мек) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Оскар Вальдес (Мек) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Оскар Вальдес (Мек) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Оскар Вальдес (Мек) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Лиам Вилсон (Авс)

Последний раз Лиам Вилсон (Авс) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Лиам Вилсон (Авс) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Лиам Вилсон (Авс) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Лиам Вилсон (Авс) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Лиам Вилсон (Авс)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Лиам Вилсон (Авс) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Оскар Вальдес (Мек) — Лиам Вилсон (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 30.03.2024

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Оскар Вальдес (Мек) — Лиам Вилсон (Авс) собираются ставить на то, что сильнее будет Оскар Вальдес (Мек), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Оскар Вальдес (Мек) — Лиам Вилсон (Авс) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Оскар Вальдес (Мек) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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