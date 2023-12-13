Усуэ Майтане Арконада — Элизабет Мандлик. Прогноз, ставки на матч (30.03.24)

30-го марта в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Усуэ Майтане Арконада , а противостоять в этом поединке будет Элизабет Мандлик.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Усуэ Майтане Арконада — Элизабет Мандлик можно будет вплоть до 18:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 30-го марта. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Усуэ Майтане Арконада и Элизабет Мандлик еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Усуэ Майтане Арконада — Элизабет Мандлик. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Усуэ Майтане Арконада — Элизабет Мандлик запланирован организаторами турнира на 30-го марта, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 18:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Усуэ Майтане Арконада и Элизабет Мандлик встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Усуэ Майтане Арконада имеет три победы при одном поражении.

Усуэ Майтане Арконада

На данный момент Усуэ Майтане Арконада является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Усуэ Майтане Арконада поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Усуэ Майтане Арконада пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Усуэ Майтане Арконада слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Усуэ Майтане Арконада будет более тщательно готовиться к поединку.



Элизабет Мандлик

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Элизабет Мандлик на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Элизабет Мандлик демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Элизабет Мандлик имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Элизабет Мандлик намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Элизабет Мандлик не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Элизабет Мандлик будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Элизабет Мандлик и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Элизабет Мандлик умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Усуэ Майтане Арконада — Элизабет Мандлик

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Усуэ Майтане Арконада и Элизабет Мандлик. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Усуэ Майтане Арконада — Элизабет Мандлик. Прогноз, ставки на матч(30.03.24)

Усуэ Майтане Арконада

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Усуэ Майтане Арконада выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Усуэ Майтане Арконада всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Усуэ Майтане Арконада уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Усуэ Майтане Арконада занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Усуэ Майтане Арконада больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Усуэ Майтане Арконада имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Элизабет Мандлик

На этом турнире Элизабет Мандлик играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Элизабет Мандлик какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Элизабет Мандлик уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Элизабет Мандлик много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Элизабет Мандлик сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Элизабет Мандлик не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Усуэ Майтане Арконада — Элизабет Мандлик Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Усуэ Майтане Арконада и Элизабет Мандлик. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Усуэ Майтане Арконада — Элизабет Мандлик: андердог способен удивить фаворита

Усуэ Майтане Арконада и Элизабет Мандлик которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Усуэ Майтане Арконада имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Элизабет Мандлик хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Усуэ Майтане Арконада. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Элизабет Мандлик умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Усуэ Майтане Арконада довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Элизабет Мандлик вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Усуэ Майтане Арконада.

СЕГОДНЯ МАТЧ Усуэ Майтане Арконада — Элизабет Мандлик. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Усуэ Майтане Арконада и Элизабет Мандлик букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Усуэ Майтане Арконада и Элизабет Мандлик проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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