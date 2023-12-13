Чжэцзян Лайонс — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл. Прогноз, ставки на матч (31.03.24)

31-го марта в 14:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Чжэцзян Лайонс примет соперника по национальному первенству Циндао Гуоксин Хаитиан Игл.



В 14:35 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Чжэцзян Лайонс – Циндао Гуоксин Хаитиан Игл. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



Чжэцзян Лайонс — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Чжэцзян Лайонс и Циндао Гуоксин Хаитиан Игл собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 31-го марта. Ее начало будет в 14:35 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Чжэцзян Лайонс

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Чжэцзян Лайонс уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Чжэцзян Лайонс подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Чжэцзян Лайонс старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Циндао Гуоксин Хаитиан Игл

Прогресс баскетбольного клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

«Чжэцзян Лайонс» — «Циндао Гуоксин Хаитиан Игл»: прогноз автора

На 31-го марта в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Чжэцзян Лайонс — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 14:35 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Чжэцзян Лайонс — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл 31-го марта

Чжэцзян Лайонс

В последние годы Чжэцзян Лайонс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Чжэцзян Лайонс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Циндао Гуоксин Хаитиан Игл

Два года назад баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Чжэцзян Лайонс — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 31-го марта сыграет матч против БК Циндао Гуоксин Хаитиан Игл. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 14:35 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Чжэцзян Лайонс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Чжэцзян Лайонс — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл: хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Чжэцзян Лайонс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Чжэцзян Лайонс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Циндао Гуоксин Хаитиан Игл показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чжэцзян Лайонс — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Чжэцзян Лайонс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Чжэцзян Лайонс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat4-777069-lautaro-midon-lusyano-emanuel-ambrodzhi-prognoz-specialista-01-04-24/