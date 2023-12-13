Боскардин Диаш/Ровери Сидней — Бритто/Сарайва Дос Сантос: кто пройдет в следующий раунд?

Боскардин Диаш/Ровери Сидней — Бритто/Сарайва Дос Сантос (02.04.2024), ставки и коэффициенты

02.04.2024 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Боскардин Диаш/Ровери Сидней , а противостоять в этом поединке будет Бритто/Сарайва Дос Сантос.



02.04.2024 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Боскардин Диаш/Ровери Сидней и Бритто/Сарайва Дос Сантос. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 15:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Боскардин Диаш/Ровери Сидней может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Боскардин Диаш/Ровери Сидней — Бритто/Сарайва Дос Сантос. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Боскардин Диаш/Ровери Сидней имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 02.04.2024 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Бритто/Сарайва Дос Сантос. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 15:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Боскардин Диаш/Ровери Сидней имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Боскардин Диаш/Ровери Сидней

На данный момент Боскардин Диаш/Ровери Сидней является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Боскардин Диаш/Ровери Сидней поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Боскардин Диаш/Ровери Сидней пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Боскардин Диаш/Ровери Сидней слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Боскардин Диаш/Ровери Сидней будет более тщательно готовиться к поединку.



Бритто/Сарайва Дос Сантос

На этом турнире Бритто/Сарайва Дос Сантос выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Бритто/Сарайва Дос Сантос снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Бритто/Сарайва Дос Сантос чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Бритто/Сарайва Дос Сантос уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Бритто/Сарайва Дос Сантос зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Боскардин Диаш/Ровери Сидней — Бритто/Сарайва Дос Сантос

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Боскардин Диаш/Ровери Сидней — Бритто/Сарайва Дос Сантос (02.04.2024), ставки и коэффициенты

Боскардин Диаш/Ровери Сидней

В этом сезоне Боскардин Диаш/Ровери Сидней демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Боскардин Диаш/Ровери Сидней уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Боскардин Диаш/Ровери Сидней любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Боскардин Диаш/Ровери Сидней часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Боскардин Диаш/Ровери Сидней умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Бритто/Сарайва Дос Сантос

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Бритто/Сарайва Дос Сантос хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Бритто/Сарайва Дос Сантос никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Бритто/Сарайва Дос Сантос сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Бритто/Сарайва Дос Сантос всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Боскардин Диаш/Ровери Сидней — Бритто/Сарайва Дос Сантос Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Боскардин Диаш/Ровери Сидней и Бритто/Сарайва Дос Сантос, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Боскардин Диаш/Ровери Сидней и Бритто/Сарайва Дос Сантос играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Боскардин Диаш/Ровери Сидней, и Бритто/Сарайва Дос Сантос неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Боскардин Диаш/Ровери Сидней — Бритто/Сарайва Дос Сантос: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Боскардин Диаш/Ровери Сидней и Бритто/Сарайва Дос Сантос из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Бритто/Сарайва Дос Сантос относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Бритто/Сарайва Дос Сантос проводит второй или третий матч. А вот Боскардин Диаш/Ровери Сидней как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Боскардин Диаш/Ровери Сидней, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Боскардин Диаш/Ровери Сидней без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Боскардин Диаш/Ровери Сидней вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Боскардин Диаш/Ровери Сидней — Бритто/Сарайва Дос Сантос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Боскардин Диаш/Ровери Сидней и Бритто/Сарайва Дос Сантос. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Боскардин Диаш/Ровери Сидней и для Бритто/Сарайва Дос Сантос, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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