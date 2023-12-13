Пауло Андре Сараива Дос Сантос — Жоффрей Бланкано. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (02.04.24)

02-го апреля 2024 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Пауло Андре Сараива Дос Сантос , а противостоять в этом поединке будет Жоффрей Бланкано.



02-го апреля 2024 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Пауло Андре Сараива Дос Сантос и Жоффрей Бланкано. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 16:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Пауло Андре Сараива Дос Сантос может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пауло Андре Сараива Дос Сантос — Жоффрей Бланкано:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 02-го апреля 2024 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Пауло Андре Сараива Дос Сантос и Жоффрей Бланкано. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 16:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Пауло Андре Сараива Дос Сантос имеет на своем счету три победы, Жоффрей Бланкано может похвастаться четырьмя.

Пауло Андре Сараива Дос Сантос

Так как Пауло Андре Сараива Дос Сантос выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Пауло Андре Сараива Дос Сантос снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Пауло Андре Сараива Дос Сантос, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Пауло Андре Сараива Дос Сантос чем-то удивить, пока не ясно.



Жоффрей Бланкано

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Жоффрей Бланканов шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Жоффрей Бланкано играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Жоффрей Бланкано держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Жоффрей Бланкано демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Жоффрей Бланкано находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Пауло Андре Сараива Дос Сантос — Жоффрей Бланкано. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Пауло Андре Сараива Дос Сантос и Жоффрей Бланкано – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Пауло Андре Сараива Дос Сантос — Жоффрей Бланкано. Прогноз, ставки на матч(02.04.24)

Пауло Андре Сараива Дос Сантос

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Пауло Андре Сараива Дос Сантос выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Пауло Андре Сараива Дос Сантос всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Пауло Андре Сараива Дос Сантос уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Пауло Андре Сараива Дос Сантос занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Пауло Андре Сараива Дос Сантос больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Пауло Андре Сараива Дос Сантос имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Жоффрей Бланкано

Выступать в зале Жоффрей Бланкано не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Жоффрей Бланкано старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Жоффрей Бланкано принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Жоффрей Бланкано демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Жоффрей Бланкано даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Жоффрей Бланкано хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Пауло Андре Сараива Дос Сантос — Жоффрей Бланкано Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Пауло Андре Сараива Дос Сантос и Жоффрей Бланкано аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Пауло Андре Сараива Дос Сантос и Жоффрей Бланкано обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Пауло Андре Сараива Дос Сантос и Жоффрей Бланкано постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Пауло Андре Сараива Дос Сантос — Жоффрей Бланкано: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Пауло Андре Сараива Дос Сантос имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Пауло Андре Сараива Дос Сантос и Жоффрей Бланкано отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Жоффрей Бланкано в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Пауло Андре Сараива Дос Сантос превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Жоффрей Бланкано сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Пауло Андре Сараива Дос Сантос гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пауло Андре Сараива Дос Сантос — Жоффрей Бланкано. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Пауло Андре Сараива Дос Сантос и Жоффрей Бланкано букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Пауло Андре Сараива Дос Сантос и Жоффрей Бланкано проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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