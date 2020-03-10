Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) — Южная Алабама Ягуарс (жен): хозяева должны брать три очка

Прогноз и ставка на матч Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) — Южная Алабама Ягуарс (жен) 11.03.2020

11.03.2020 в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) примет соперника по национальному первенству Южная Алабама Ягуарс (жен).



11.03.2020 снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) – Южная Алабама Ягуарс (жен), который начнется в 04:30 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) — Южная Алабама Ягуарс (жен):

В 04:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) и Южная Алабама Ягуарс (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 11.03.2020. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Южная Алабама Ягуарс (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Южная Алабама Ягуарс (жен)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Южная Алабама Ягуарс (жен) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Южная Алабама Ягуарс (жен) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Южная Алабама Ягуарс (жен) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Вплоть до 11.03.2020 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) — Южная Алабама Ягуарс (жен). А так как начало встречи в 04:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Прогноз и ставка на матч Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) — Южная Алабама Ягуарс (жен) 11.03.2020

Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Южная Алабама Ягуарс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Южная Алабама Ягуарс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Южная Алабама Ягуарс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Южная Алабама Ягуарс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) — Южная Алабама Ягуарс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 11.03.2020, и в его рамках состоится поединок Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) — Южная Алабама Ягуарс (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) — Южная Алабама Ягуарс (жен): хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Южная Алабама Ягуарс (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Южная Алабама Ягуарс (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Южная Алабама Ягуарс (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) — Южная Алабама Ягуарс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Южная Алабама Ягуарс (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Южная Алабама Ягуарс (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Южная Алабама Ягуарс (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat3-255008-segodnya-match-italmas-izhgtu-zhen-tulica-ii-zhen-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-10-03-20/