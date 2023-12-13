«Салахдине Парнассе (Фра)» – «Валериу Мирцеа (Мол)». 07.04.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 07 апреля состоится интересный поединок Салахдине Парнассе (Фра) — Валериу Мирцеа (Мол), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 00:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 07 апреля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Салахдине Парнассе (Фра) — Валериу Мирцеа (Мол). По Москве начало данного поединка будет в 00:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Салахдине Парнассе (Фра) — Валериу Мирцеа (Мол):

победа Салахдине Парнассе (Фра) – 0, ничья – 0, победа Валериу Мирцеа (Мол) – 0

Прогноз на матч Салахдине Парнассе (Фра) – Валериу Мирцеа (Мол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07 апреля :

Из-за того, что все ставят на то, что Салахдине Парнассе (Фра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Валериу Мирцеа (Мол) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Салахдине Парнассе (Фра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Салахдине Парнассе (Фра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Салахдине Парнассе (Фра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Салахдине Парнассе (Фра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Салахдине Парнассе (Фра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Салахдине Парнассе (Фра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Салахдине Парнассе (Фра) может и не устоять на ногах.

Валериу Мирцеа (Мол) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Валериу Мирцеа (Мол) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Валериу Мирцеа (Мол), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Валериу Мирцеа (Мол) должен быть в хорошей физической форме. Валериу Мирцеа (Мол) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Салахдине Парнассе (Фра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Салахдине Парнассе (Фра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Салахдине Парнассе (Фра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Салахдине Парнассе (Фра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Салахдине Парнассе (Фра) валится с ног. К тому же, Салахдине Парнассе (Фра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Салахдине Парнассе (Фра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Валериу Мирцеа (Мол) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Валериу Мирцеа (Мол) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Валериу Мирцеа (Мол) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Валериу Мирцеа (Мол) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Валериу Мирцеа (Мол), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Салахдине Парнассе (Фра) – Валериу Мирцеа (Мол) 07.04.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Салахдине Парнассе (Фра) и Валериу Мирцеа (Мол) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Салахдине Парнассе (Фра) и Валериу Мирцеа (Мол). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Салахдине Парнассе (Фра) и Валериу Мирцеа (Мол) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Салахдине Парнассе (Фра) и Валериу Мирцеа (Мол) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Салахдине Парнассе (Фра) и Валериу Мирцеа (Мол), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Салахдине Парнассе (Фра) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Салахдине Парнассе (Фра) в данный момент сильнее, нежели Валериу Мирцеа (Мол), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Салахдине Парнассе (Фра)

Несмотря на то, что Салахдине Парнассе (Фра) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Салахдине Парнассе (Фра) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Салахдине Парнассе (Фра) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Салахдине Парнассе (Фра) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Валериу Мирцеа (Мол)

Никаких высот Валериу Мирцеа (Мол) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Валериу Мирцеа (Мол) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Валериу Мирцеа (Мол) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Валериу Мирцеа (Мол) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Салахдине Парнассе (Фра) — Валериу Мирцеа (Мол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07 апреля

Несмотря на то, что Салахдине Парнассе (Фра) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Валериу Мирцеа (Мол) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Салахдине Парнассе (Фра) сейчас находится на пике формы, так что Валериу Мирцеа (Мол) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Салахдине Парнассе (Фра).

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