«Сонгчайной Киацонгрит (Таи)» – «Николас Лейте Силва (Бра)». 06.04.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 06 апреля состоится интересный поединок Сонгчайной Киацонгрит (Таи) — Николас Лейте Силва (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 03:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Сонгчайной Киацонгрит (Таи) — Николас Лейте Силва (Бра) пройдет 06 апреля, и можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Сонгчайной Киацонгрит (Таи) имеет две победы нокаутом, а Николас Лейте Силва (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сонгчайной Киацонгрит (Таи) — Николас Лейте Силва (Бра):

победа Сонгчайной Киацонгрит (Таи) – 0, ничья – 0, победа Николас Лейте Силва (Бра) – 0

Прогноз на матч Сонгчайной Киацонгрит (Таи) – Николас Лейте Силва (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06 апреля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Сонгчайной Киацонгрит (Таи) станет победителем боя. Если выиграет Николас Лейте Силва (Бра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Сонгчайной Киацонгрит (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Сонгчайной Киацонгрит (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Сонгчайной Киацонгрит (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Сонгчайной Киацонгрит (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Сонгчайной Киацонгрит (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Сонгчайной Киацонгрит (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Сонгчайной Киацонгрит (Таи) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Николас Лейте Силва (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Николас Лейте Силва (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Николас Лейте Силва (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Николас Лейте Силва (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Николас Лейте Силва (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Сонгчайной Киацонгрит (Таи) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Сонгчайной Киацонгрит (Таи) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Сонгчайной Киацонгрит (Таи) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Сонгчайной Киацонгрит (Таи) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Сонгчайной Киацонгрит (Таи) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Николас Лейте Силва (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Николас Лейте Силва (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Николас Лейте Силва (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Николас Лейте Силва (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Николас Лейте Силва (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Сонгчайной Киацонгрит (Таи) – Николас Лейте Силва (Бра) 06.04.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Сонгчайной Киацонгрит (Таи) и Николас Лейте Силва (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Сонгчайной Киацонгрит (Таи) и Николас Лейте Силва (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Сонгчайной Киацонгрит (Таи) и Николас Лейте Силва (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Сонгчайной Киацонгрит (Таи) и Николас Лейте Силва (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Сонгчайной Киацонгрит (Таи) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Сонгчайной Киацонгрит (Таи) и Николас Лейте Силва (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Николас Лейте Силва (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Сонгчайной Киацонгрит (Таи)

Сонгчайной Киацонгрит (Таи) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Сонгчайной Киацонгрит (Таи) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Сонгчайной Киацонгрит (Таи) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Сонгчайной Киацонгрит (Таи) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Сонгчайной Киацонгрит (Таи) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Николас Лейте Силва (Бра)

Сейчас Николас Лейте Силва (Бра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Николас Лейте Силва (Бра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Николас Лейте Силва (Бра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Николас Лейте Силва (Бра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Николас Лейте Силва (Бра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Сонгчайной Киацонгрит (Таи) — Николас Лейте Силва (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06 апреля

Спортивные эксперты считают, что Сонгчайной Киацонгрит (Таи) сейчас намного сильнее, чем Николас Лейте Силва (Бра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Сонгчайной Киацонгрит (Таи) сейчас находится на пике формы, так что Николас Лейте Силва (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Сонгчайной Киацонгрит (Таи).

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