Альмафуерте Лас Варильяс — Сентрал Аргентино Вилла Мария. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.04.24)

Альмафуерте Лас Варильяс — Сентрал Аргентино Вилла Мария (06-го апреля 2024 года), ставки и коэффициенты

06-го апреля 2024 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Альмафуерте Лас Варильяс примет соперника по национальному первенству Сентрал Аргентино Вилла Мария.



Главный тренер баскетбольного клуба Альмафуерте Лас Варильяс каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 06-го апреля 2024 года хозяевам предстоит у себя дома принимать Сентрал Аргентино Вилла Мария. Игра, которая начнется в 04:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Альмафуерте Лас Варильяс — Сентрал Аргентино Вилла Мария. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Альмафуерте Лас Варильяс — Сентрал Аргентино Вилла Мария назначен на 06-го апреля 2024 года, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 04:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Альмафуерте Лас Варильяс

На этот матч баскетболисты клуба Альмафуерте Лас Варильяс выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Альмафуерте Лас Варильяс лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Альмафуерте Лас Варильяс не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Сентрал Аргентино Вилла Мария

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Сентрал Аргентино Вилла Мария на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Сентрал Аргентино Вилла Мария пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Сентрал Аргентино Вилла Мария и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз на матч

На 06-го апреля 2024 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Альмафуерте Лас Варильяс — Сентрал Аргентино Вилла Мария. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 04:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Альмафуерте Лас Варильяс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Сентрал Аргентино Вилла Мария удалось одержать победу у себя дома.



Альмафуерте Лас Варильяс — Сентрал Аргентино Вилла Мария. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.04.24)

Альмафуерте Лас Варильяс

Сейчас баскетбольный клуб Альмафуерте Лас Варильяс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Альмафуерте Лас Варильяс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Альмафуерте Лас Варильяс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Сентрал Аргентино Вилла Мария

В прошлом матче баскетбольный клуб Сентрал Аргентино Вилла Мария потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Сентрал Аргентино Вилла Мария и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Сентрал Аргентино Вилла Мария находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Альмафуерте Лас Варильяс — Сентрал Аргентино Вилла Мария Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Альмафуерте Лас Варильяс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 06-го апреля 2024 года сыграет матч против БК Сентрал Аргентино Вилла Мария. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Альмафуерте Лас Варильяс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Альмафуерте Лас Варильяс — Сентрал Аргентино Вилла Мария: хозяева докажут превосходство над соперником

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Альмафуерте Лас Варильяс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Альмафуерте Лас Варильяс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Альмафуерте Лас Варильяс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Сентрал Аргентино Вилла Мария был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Сентрал Аргентино Вилла Мария выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Сентрал Аргентино Вилла Мария немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альмафуерте Лас Варильяс — Сентрал Аргентино Вилла Мария. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Альмафуерте Лас Варильяс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Альмафуерте Лас Варильяс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Альмафуерте Лас Варильяс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Сентрал Аргентино Вилла Мария находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Сентрал Аргентино Вилла Мария сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Сентрал Аргентино Вилла Мария действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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