«Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл)» – «Павел Езерский (Пол)». 06.04.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 06-го апреля состоится интересный поединок Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) — Павел Езерский (Пол), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) обладает несколькими чемпионскими титулами и 06-го апреля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Павел Езерский (Пол), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) — Павел Езерский (Пол):

победа Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) – 0, ничья – 0, победа Павел Езерский (Пол) – 0

Прогноз на матч Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) – Павел Езерский (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06-го апреля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) станет победителем боя. Если выиграет Павел Езерский (Пол), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Павел Езерский (Пол) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Павел Езерский (Пол) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Павел Езерский (Пол) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Павел Езерский (Пол) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Павел Езерский (Пол) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) валится с ног. К тому же, Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Павел Езерский (Пол) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Павел Езерский (Пол) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Павел Езерский (Пол) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Павел Езерский (Пол) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) – Павел Езерский (Пол) 06.04.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) и Павел Езерский (Пол). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) и Павел Езерский (Пол) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) и Павел Езерский (Пол) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Павел Езерский (Пол) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) является очевидным фаворитом, ведь Павел Езерский (Пол) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Титульный бой Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) — Павел Езерский (Пол) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Павел Езерский (Пол) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл)

Несмотря на то, что Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Павел Езерский (Пол)

На сегодняшний день Павел Езерский (Пол) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Павел Езерский (Пол) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Павел Езерский (Пол) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Павел Езерский (Пол) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) — Павел Езерский (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06-го апреля

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) — Павел Езерский (Пол) собираются ставить на то, что сильнее будет Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл) сейчас находится на пике формы, так что Павел Езерский (Пол) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джейми Эбботт-Биссетт (Ирл).

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