Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи — Гимназия и Эсгрима де Итузаинго. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.04.24)

Прогноз и ставка на матч Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи — Гимназия и Эсгрима де Итузаинго 10-го апреля

10-го апреля в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи примет соперника по национальному первенству Гимназия и Эсгрима де Итузаинго.



Главный тренер баскетбольного клуба Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 10-го апреля хозяевам предстоит у себя дома принимать Гимназия и Эсгрима де Итузаинго. Игра, которая начнется в 02:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи — Гимназия и Эсгрима де Итузаинго. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи и Гимназия и Эсгрима де Итузаинго собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 10-го апреля. Ее начало будет в 02:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Гимназия и Эсгрима де Итузаинго

Уже три недели баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима де Итузаинго выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Гимназия и Эсгрима де Итузаинго удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима де Итузаинго одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

«Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи» — «Гимназия и Эсгрима де Итузаинго»: прогноз автора

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи наконец-то возвращаются домой, а 10-го апреля им уже необходимо сыграть поединок против БК Гимназия и Эсгрима де Итузаинго. На площадке игроки обеих команд появятся в 02:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи — Гимназия и Эсгрима де Итузаинго. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.04.24)

Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Гимназия и Эсгрима де Итузаинго

В прошлом матче баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима де Итузаинго потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима де Итузаинго и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Гимназия и Эсгрима де Итузаинго находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи — Гимназия и Эсгрима де Итузаинго Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 10-го апреля сыграет матч против БК Гимназия и Эсгрима де Итузаинго. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи — Гимназия и Эсгрима де Итузаинго: снова ждем результативной игры

В этом сезоне баскетбольный клуб Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима де Итузаинго полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима де Итузаинго может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима де Итузаинго выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи — Гимназия и Эсгрима де Итузаинго. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Гимназия и Эсгрима де Итузаинго не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима де Итузаинго уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Гимназия и Эсгрима де Итузаинго очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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