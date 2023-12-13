Маир/Хосте Феррер — Маркина/Наум. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.04.24)

Прогноз и ставка на матч Маир/Хосте Феррер — Маркина/Наум 10-го апреля

10-го апреля в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Маир/Хосте Феррер , а противостоять в этом поединке будет Маркина/Наум.



Судья теннисного матча Маир/Хосте Феррер — Маркина/Наум должен дать знак о старте игры в 15:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 10-го апреля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Маир/Хосте Феррер и Маркина/Наум более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Маир/Хосте Феррер имеет четыре победы, то Маркина/Наум может похвастаться лишь двумя победами.



Маир/Хосте Феррер — Маркина/Наум. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

10-го апреля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Маир/Хосте Феррер — Маркина/Наум. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 15:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Маркина/Наум, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Маркина/Наум выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Маир/Хосте Феррер

На данный момент Маир/Хосте Феррер является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Маир/Хосте Феррер однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Маир/Хосте Феррер демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Маир/Хосте Феррер хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Маир/Хосте Феррер часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Маркина/Наум

Нынешняя форма, которую демонстрирует Маркина/Наум еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Маркина/Наум постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Маркина/Наум пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Маркина/Наум не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Маркина/Наум не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Маир/Хосте Феррер — Маркина/Наум

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Маир/Хосте Феррер и Маркина/Наум. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Маир/Хосте Феррер и Маркина/Наум должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Маир/Хосте Феррер — Маркина/Наум. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.04.24)

Маир/Хосте Феррер

На этом турнире именно Маир/Хосте Феррер может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Маир/Хосте Феррер отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Маир/Хосте Феррер еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Маир/Хосте Феррер не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Маркина/Наум

На этом турнире Маркина/Наум играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Маркина/Наум какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Маркина/Наум уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Маркина/Наум много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Маркина/Наум сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Маркина/Наум не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Маир/Хосте Феррер — Маркина/Наум Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Маир/Хосте Феррер и Маркина/Наум. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Маир/Хосте Феррер и Маркина/Наум встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Маир/Хосте Феррер и Маркина/Наум довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Маир/Хосте Феррер и Маркина/Наум подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Маир/Хосте Феррер — Маркина/Наум: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Маир/Хосте Феррер и Маркина/Наум, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Маир/Хосте Феррер сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Маркина/Наум имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Маир/Хосте Феррер – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Маир/Хосте Феррер и Маркина/Наум на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маир/Хосте Феррер — Маркина/Наум. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Маир/Хосте Феррер и Маркина/Наум букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Маир/Хосте Феррер и Маркина/Наум проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-783702-prognoz-na-match-abilasha-bista-stefani-dzhudit-visher-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-10-04-24/