Австрия 3×3 — Швейцария 3×3. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.04.24)

Австрия 3×3 — Швейцария 3×3 (13-го апреля), ставки и коэффициенты

13-го апреля в 13:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Олимпийский отборочный турнир, в котором на своей площадке местный клуб Австрия 3×3 примет соперника по национальному первенству Швейцария 3×3.



В последней встрече баскетбольных клубов Австрия 3×3 и Швейцария 3×3 сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 13-го апреля попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 13:10 по МСК.



Австрия 3×3 — Швейцария 3×3. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 13-го апреля в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Австрия 3×3 — Швейцария 3×3. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 13:10 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Австрия 3×3, одержав семь побед.

Австрия 3×3

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Австрия 3×3, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Австрия 3×3 отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Австрия 3×3 также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Швейцария 3×3

На данный момент баскетбольный клуб Швейцария 3×3 занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Швейцария 3×3 мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Швейцария 3×3 не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч

Болельщики баскетбольного клуба Австрия 3×3 собираются 13-го апреля активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Швейцария 3×3. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 13:10 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Австрия 3×3 — Швейцария 3×3. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.04.24)

Австрия 3×3

В последние годы Австрия 3×3 является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Австрия 3×3 еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Швейцария 3×3

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Швейцария 3×3 становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Швейцария 3×3 уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Швейцария 3×3 сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Австрия 3×3 — Швейцария 3×3 Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 13-го апреля, и в его рамках состоится поединок Австрия 3×3 — Швейцария 3×3. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 13:10 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Австрия 3×3 — Швейцария 3×3: хозяева разберутся с новичком

Баскетбольный клуб Австрия 3×3 очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Австрия 3×3 очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Швейцария 3×3 сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Швейцария 3×3 выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Швейцария 3×3 показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Швейцария 3×3 не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Австрия 3×3 — Швейцария 3×3. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Австрия 3×3 уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Австрия 3×3 пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Австрия 3×3 составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Швейцария 3×3 испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Швейцария 3×3 хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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